Deze versteende verhoudingen 8: Laat mijn katje met rust

De miauwen gaan door het hele nummer, maar dat merkt u wel.

You better leave (meow) my kitten alone (meow, meow)

You better leave (meow, meow) my kitten alone (meow, meow)

I done told you big bad bulldog

You better leave her alone (meow, meow)

Don’t you know my kitten is a dream?

Don’t you know my kitten is a dream?

So, get your hands off of her ‘cause I’m her lovin’ man

Mr. Dog, I’m gonna hit you on the top a yo’ head

The Batgirl’s gonna miss you

And you’ll wish that you were dead

If you don’t leave my kitten alone

Yes, I love my little kitten

Like you hound dogs love your bone

Mr. Dog, I’m gonna hit you on the top a yo’ head

The Batgirl’s gonna miss you

And you’ll wish that you were dead

If you don’t leave my kitten alone

Yes, I love my little kitten

Like all you hound dogs love your bone

Oh yeah

You better leave

You better leave

You better leave



Leave my kitten alone, Little Willie John, 1959

– Uitgelichte afbeelding: By Michael Ochs Archives/Getty Images, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=29899261