Deze versteende verhoudingen 7: De verspieder

Len Barry, overleden november 2020, is nog niet uitgeluid.

(Ja, we weten het van Henny Vrienten, maar geen van de actieve redactieleden kan een favoriet bedenken, of het moet door hem gearrangeerde nummer van Jan de Wilde zijn).

Barry is goed voor verscheidene dansnummers, de keuze valt op deze onder de naam Electric Indian uitgebrachte instrumental.



Keem-o-sabe, 1969

Achteraf wordt dit als een van de eerste Phillysound-nummers beschouwd, zoniet het eerste. De titel moet zoiets als Verspieder betekenen.

