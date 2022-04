Deze versteende verhoudingen 5: Als je wil dansen, dans

Arno Hintjens is vandaag overleden, hij kan toepasselijk in deze rubriek aan de orde komen.

In the mood for love

In the mood for

In the mood for a slow

In the mood for

I wanna feel the difference

In my scalp

Free your mind

And the rest will follow

If you wanna dance, dance, if you don’t, don’t

If you wanna dance, dance, if you don’t, don’t

Girls are looking

The boys are being

It’s just a beautiful night

Just a perfect night

A night for a smoke

A night for a joke

A night for a kiss

On your lips, hé

If you wanna dance, dance, if you don’t, don’t

If you wanna dance, dance, if you don’t, don’t

Sweets for my sweet

Sugar for my dog

Shake your lips

And close your eyes

If you wanna dance, dance, if you don’t, don’t

If you wanna dance, dance, if you don’t, don’t



If you wanna dance, dance, if you don’t, don’t, TC Matic, 1983

– Uitgelichte afbeelding: Door Dirk Annemans – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88885078