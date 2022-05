Deugt bitcoin misschien toch? Nou…

‘Around 70 percent of the investors will lose money”. Dat meldt Bitcoins-era.nl op zijn site… (let op de ‘s’ in de naam). Hè? Hoezo die ‘eerlijkheid’? Het staat gelukkig wel hélemaal onderaan, in heel kleine lettertjes. Geen straatadres natuurlijk. Dit is een robot die handelt in bitcoins. Minimuminleg: $ 250. Het rare is dat de site zichzelf in zijn teksten ‘Bitcoin-era’ noemt – zonder s. Fouten in je eigen naam?? Maar nu gaat de EU er iets aan doen. Lees verder.

Eigenaar blijkt een bedrijf in Polen, Morena Europe. Die heeft in maart van de Duitse autoriteit financiële markt (Bafin.de) een handelsverbod gekregen voor een zusterbedrijf/kopie van Bitcoins-era.nl. Dat is dan weer Bitcoin.buyer.app/nl. Dat gaat lekker.

Er is ook al een magazine: Bitcoinmagazine.nl – kwijlende, kwispelende kruimelaars die hopen dat er nog een half kluifje van de grote cryptotafel valt.

Tot mijn grote ergernis loopt de campagne voor het Nederlandse cryptoplatform Bitvavo nu frank en vrij op de publieke zenders. Er zouden per week volgens sommigen ruim 300.000 bezoekers zijn. De drie oprichters van Bitvavo staan op de Quote-mijonairslijst: Mark Nuvelstijn, Jelle de Boer en Tim Baardse. Dit zijn de nieuwe deugnoten voor de jeugd – met hun moraal van het absolute nulpunt. Ze sponsoren zelfs de KNVB... (ik heb ze maar even een mailtje gestuurd hoe ze dit moreel willen verkopen…)

Geachte heer Spee,

uw organisatie de KNVB is op 14 maart 2022 in zee gegaan met Bitvavo. Dit is een bedrijf dat leeft van de handel in cryptovaluta en die faciliteren weer witwassen, drugsdeals, terrorisme, kinderporno en allerlei andere ernstige misdaden – anders dan bijv. AH. Hun waarde is op geen enkele wijze gerelateerd aan nuttige of basale producten, zoals graan, staal of goud. U beseft dit alles uiteraard.

Kunt u mij uitleggen hoe u aan uzelf, uw kinderen en kleinkinderen en andere betrokkenen uitlegt dat omgang met zulke omstreden bedrijven die louter winst maken op basis van de domheid van hun klanten en speculatie, acceptabel zou zijn?

Is de stap van de KNVB geen vorm van sanctioneren van een half-illegale schemerwereld, waar het voornaamst kenmerk ondoorzichtigheid is?

Gaat u uw beslissing heroverwegen?

Ik CC dit aan de denker des vaderlands, Paul van Tongeren, en het voetbalgeweten van Nederland, Freek de Jonge, omdat het hier om een morele zaak van groot belang gaat.

Graag vóór ma 16 mei 2022 14:00 uur uw antwoord ivm met mijn deadline.

Dank, M vr gr

Arthur Graaff, columnist Krapuul.nl

Dan uit Trouw van 17 maart 2022, Matthijs van Dam:

De deal is de jongste in recente samenwerkingen tussen de voetbal- en cryptowereld. Cryptobedrijven sponsoren inmiddels acht eredivisieclubs. Volgens een woordvoerder krijgt de KNVB de sponsorgelden van Bitvavo volledig uitgekeerd in euro’s, maar dat gebeurt niet altijd. Zo blijkt uit een rondgang langs de acht clubs dat NEC en AZ hun sponsorgeld gedeeltelijk in digitale munten krijgen, terwijl Sparta per gemaakte goal een bitcoinstukje ontvangt. FC Twente en Ajax kunnen, net als de KNVB, het sponsorbedrag van Floki en Blox in euro’s bijschrijven. Hoeveel geld precies met dergelijke samenwerkingen is gemoeid, blijft onduidelijk.

Nu Paul Tang en de EU

Tang zit in het Europees parlement en is tegen bitcoins. ‘Witwassen, drugshandel, terrorisme, kinderporno – oftewel het wetteloze wilde westen van de cryptowereld’ zegt hij gisteren in de media. Er komt een Europese wet aan die vooral transparantie moet brengen. Zoals nu steeds meer bij ‘gewone’ bankzaken.

Wie – wat – waar- aan wie en hoezo dan wel – dat moet duidelijk worden. Uit de discussie op de nerd-site Tweakers wordt al snel helder dat die nieuwe wet bij lange na niet genoeg zal uithalen. Maar goed: het is een begin.

Mensen als Tang en ook Lubach maken het hopelijk voor domme, gretige jongeren – en hun ouders – duidelijk dat crypto niet deugt en niet moet. Maar of dat genoeg is…

