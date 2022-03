Derde aanslag op Israeli’s in een week (5 doden) veroorzaakt lichte paniek

oor de derde keer in een week is Israel dindag opgeschrikt door een schietpartij uitgevoerd door Palestijnen. Dit keer werden vijf mensen gedood door twee jonge Palestijnen uit Ja’bad, een dorp bij Jenin op de Westoever. Na met een auto te zijn afgeleverd renden ze met M-16 door de straten van B’nei Barak, een voorstad van Tel Aviv en schoten er drie Israeli’s dood en, naar later bleek, ook twee Oekraïners die pas enkele dagen geleden in Israel waren aangekomen. Hun namen zijn nog niet bekend gemaakt. De drie Israeli’s waren de politieagent Amir Khoury (32), Ya’acov Shalom (36) de zoon van een Jemenitische rabbijn, en Avishai Yehezkel (30) een student van een religieuze hogeschool (yeshiva). Van de aanvallers werd de één doodgeschoten en de ander gearresteerd.

De aanslag heeft een ware paniek losgemaakt in Israel. Er wordt gevreesd voor een soort ”copy-cat” rage, waarbij aanslagplegers simpelweg het voorbeeld van voorgangers gaan navolgen en op een onbewaakt moment ook ergens anders wat Israeli’s gaan doodschieten. Eerdere aanslagen waren in Be’er Sheba waar een Bedoeïen vier mensen doodschoot, daarna werden zondag in Hadera twee (Arabische) politie-agenten doodgeschoten door een man uit Umm al-Fahm (net als Be’er Sheba een plaats in Israel zelf) en nu was er de schietpartij in B’nei Barak die werd uitgevoerd door een 26-jarige Palestijn uit Ja’bad op de Westoever, samen met een kameraad wiens identiteit niet bekend werd gemaakt. De vrees is des te groter omdat het vandaag – 30 maart – Yom al-Ard (Dag van het Land) is, de jaarlijkse herdenking van het feit dat de Israeli’s in 1976 op deze dag zes ongewapende mensen doodschoten die demonstreerden tegen het voornemen om een grootscheepse onteigening van Arabische grond in Galilea door te voeren. De herdenking was in het verleden vaak een aanleiding voor clashes. En dan begint aan het einde van deze week ook nog eens de vastenmaand Ramadan.

De Israeli’s hebben op de geijkte manieren gereageerd. Elf doden is goed voor een kleine paniek. Niemand schijnt zich te realiseren dat dat nog altijd de helft is van de ruim 20 Palestijnen die sinds het begin van het jaar door Israelische militairen en politie zijn doodgeschoten. Er zijn extra militairen naar de Westoever gestuurd. In Umm al-Fahm zijn lukraak (?) 12 mensen opgepakt en nu in Ja’bad is een aantal familieleden van één van de daders in Bnei Barak ingerekend. Hun huis is al vast aangemerkt om opgeblazen te gaan worden. Verder heeft minister Gantz van Defensie president Abbas van de Palestijnse Autoriteit onder druk gezet om de aanslag in Bnei Barak te veroordelen omdat Gantz anders een aantal verruimingen voor gelovigen om de Aqsa moskee te bezoeken tijdens Ramadan zou intrekken. (Abbas heeft de aanslag intussen veroordeeld). Verder wordt er in de Israelische kranten druk geschreven dat de veiligheidsdiensten hebben gefaald en de hoofdredacteur van één krant, de uiterst rechtse Jerusalem Post, refereerde op een suggestieve manier aan het feit dat Israel precies 20 jaar geleden – in het kader van de Tweede Initifada – de operatie ”Defensive Shield” uitvoerde. Daarbij werd Arafat opgesloten in zijn (veroverde) Muqata’, terwijl Israelische troepen alle zogenaamd door de Palestijnse Autoriteit bestuurde steden binnentrok, en er tientallen, zoniet honderden Palestijnen doodde, honderden arresteerde, grootscheepse vernielingen aanrichtte en als klap op de vuurpijl tijdens een heftige strijd in het Jenin-kamp tientallen mensen doodde, soms in hun huizen, die in een groot gedeelte van het kamp met de grond gelijk werden gebulldozerd.

Wat ongeacht de aanslagen de afgelopen dagen gewoon doorging waren aanslagen van kolonisten op Palestijns bezit. In Jalud, bij Nablus, werden zondag vijf auto’s van Palestijnen totaal verbrand (B’tselem), in Marda, een dorp bij Salfit, en verder ook in een aantal andere dorpen werden tientallen andere auto’s deze afgelopen nacht beschadigd. In de buurt van Nablus werden dezelfde nacht 170 olijfbomen omgezaagd.