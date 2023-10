Demonstratie Den Haag: westerse leiders in de beklaagdenbank

Het was een demonstratie van duizenden, mogelijk 25,000 – 30.000. Net als de demonstratie op de Dam op 15 oktober liep het in Den Haag langzaam steeds voller, alhoewel er nog altijd heel wat ruimte overbleef. Zoals gewoonlijk was de geluidinstallatie ontoereikend. Tenminste aan één kant van de menigte, omdat het geluid ervan werd weggewaaid. Vandaar dat er nog steeds door een groep ”Free free Palestine” en ‘From the river to the sea Palestine will be free” werd gescandeerd toen iemand van de organisatie had opgeroepen tot een minuut stilte voor de ”shuhada” (de martelaren). Maar dergelijke schoonheidsfoutjes horen er kennelijk bij als zo’n bijeenkomst redelijk snel wordt georganiseerd.

Het was natuurlijk nog voor er was begonnen duidelijk dat er onder luid applaus zou worden opgeroepen tot een onmiddelijk staakt het vuren. Ook was duidelijk dat het westen zwaar werd aangeklaagd. Een spreker, naam onverstaanbaar, gaf een opsomming van de vele manieren waarop met Israel wordt samengewerkt, allemaal contacten die die zouden moeten worden beëndigd. Van de Nederlandse krijgsmacht die wapens afneemt van Israelische bedrijven als Elbit, tot de Europese Unie die samenwerkingscontracten heeft met Israel op wetenschapsterreinen. Zelfs de politie heeft samenwerkingsovereenkomsten met de Israeli’s.

Stephan van Baarle, de nieuwe lijsttrekker van DENK, fulmineerde tegen Rutte en eigenlijk alle westerse politici die vonden dat Israel zich moest verdedigen en geen woord van afkeuring lieten horen toen Israel voedsel, water, brandstof en elektriciteit werden afgesloten. Hij vond dat Rutte net als Netanyahu terecht hoorde te staan.(Applaus en geroep). Iemand van de jongerengroep van de Partij voor de Dieren (naam onverstaanbaar) voegde zich in het koor dat de Palestijnen al 75 jaar worden onderdrukt en verjaagd en sloot af met ”Free free Palestine”. Nicole Hollenberg van BDS-Nederland maakte zich boos dat er in Nederland bij Albert Heijn nog altijd Israelische dadels worden verkocht, en dat Booking.com nog altijd reserveringen in Israelische nederzettingen verkoopt. Ze riep op iedereen op te gaan boycotten en sloot af met ”From the river to the sea Palestine will be free”. Daarna volgde nog een mars door Den Haag.

(Foto: Eigen foto Abupessoptimist)