Demo tegen fascistische AfD in Berlijn

In Berlijn wordt vanmiddag gedemonstreerd tegen de Alternative für Deutschland (AfD). De organisatoren roepen de regering en de Bondsdag op een verbodsprocedure te beginnen bij het Federale Constitutionele Hof in Karlsruhe.

Aanleiding tot de oproep is een reportage van Correctiv waaruit blijkt dat de AfD miljoenen Duitsers met een verkeerde huidskleur wil deporteren om van Duitsland een etnisch homogene Arische staat te maken. Ook de verfoeide socialisten en een ieder die solidair is met migranten en hun nakomelingen wordt als het aan de AfD ligt gedeporteerd naar Afrika.

De demo begint om 17.00 uur bij de Federale Kanselarij (tekst gaat verder onder de afbeelding).

De reportage van Correctiv heeft tot grote opschudding geleid in Duitsland. De AfD heeft nooit geheimzinnig gedaan over haar perfide plannetjes, maar tot nu toe keken de centrumpartijen liever de andere kant op. De aanhang van AfD bestaat immers uit Hardwerkende Burgers en die mag je niet voor het hoofd stoten. Dat standpunt is niet langer vol te houden.

Overigens heeft niet iedereen op de rechtervleugel van de Duitse samenleving zijn afkeer uitgesproken over de plannetjes van de AfD. Een bestuurslid van de Verein Deutsche Sprache is van mening dat journalisten (toch allemaal extreemlinks tuig) ook meteen maar gedeporteerd – pardon: ‘gereëmigreerd’ – moeten worden:

Het moet gezegd dat de Verein Deutsche Sprache onmiddellijk afstand heeft genomen van het kwaadaardige gelul van haar bestuurslid:

De Verein Deutsche Sprache e. V. (VDS) distantieert zich van de privéactiviteiten van haar bestuurslid Silke Schröder. In het bijzonder was de momenteel bekritiseerde actie van Silke Schröder niet overeengekomen met de VDS, noch door haar geïnitieerd of geautoriseerd. De VDS vertegenwoordigt mensen uit alle politieke en sociale klassen die de Duitse taal proberen te leren. De VDS ondersteunt geen acties die niet verenigbaar zijn met de grondwet en verwerpt discriminatie in welke vorm dan ook.

Uitgelichte afdbeelding: verkiezingsposter van de AfD – By Valodnieks – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62665145