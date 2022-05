Demo baas in eigen buik, ook in de VS, zaterdag 7 mei, Amsterdam

Voor miljoenen Amerikaanse mensen met een baarmoeder staat de toegang tot een veilige abortus op de tocht. De mogelijke herroeping van de fundamentele uitspraak Roe vs. Wade door het Hooggerechtshof zal hiervoor zorgen. Daarmee wordt hun mensenrecht tot lichamelijke zelfbeschikking afgenomen en hun menswaardigheid aangetast. Vrouwen, mensen, over de hele wereld zijn gekwetst, gefrustreerd en woedend. We mogen dit niet laten gebeuren!

————-English below————-

DEMO: BAAS IN EIGEN BUIK, OOK IN DE VS!

????De Dam, Amsterdam

⏰ 13:00

Deze verschrikkelijke ontwikkeling beperkt zich niet tot de VS: ook in NL is de anti-abortus lobby groot – vele malen groter dan je denkt. Bedoeld om ons te beroven van onze autonomie. Toch buigen wij niet voor onderdrukking, maar mobiliseren ons ertegen. Sta op voor zelfbeschikking en kom naar de solidariteitsdemonstratie op zaterdag 7 mei de Dam in Amsterdam!

Meehelpen? Graag! Mail, zowel als organisatie als individu, naar abortusdemo@gmail.com

Uitgelichte afbeelding: Wegblokkade in Polen nadat het Hooggerechtshof in 2020 de abortuswetgeving aanscherpte – By Franciszek Vetulani – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95639820