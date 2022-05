Deelstaatverkiezingen Sleeswijk-Holstein: AfD verdwijnt uit deelstaatparlement, zwaar verlies SPD

Bij de deelstaatverkiezingen in Sleeswijk-Holstein is de Alternative für Deutschland (AfD) er niet in geslaagd een zetel te veroveren in het deelstaatparlement. De fascisten kregen 4,4% van de stemmen en bleven daarmee ruim onder de kiesdrempel van 5%.

De AfD wist bij de vorige verkiezingen nog 5 zetels in de wacht te slepen. Het verlies is mede te wijten aan interne verdeeldheid, de afgelopen jaren rolden de fractieleden regelmatig vechtend over straat.

Grote winnaar is de CDU. De christendemocraten komen uit op ruim 43%, een winst van 11%. Grote verliezer is de SPD, die 11% verloor. De Groenen wonnen flink (+5,4%) en zijn nu met 18,3% groter dan de SPD, die niet verder komt dan 16%.

Al te verdrietig hoeven we niet te zijn om de nederlaag van de SPD. CDU-premier Daniel Günther is een uitgesproken links-liberaal die zich altijd heeft afgezet tegen de AfD, ook toen dat binnen zijn eigen partij geen populair standpunt was. Als de overwinning van de CDU al iéts aantoont, dan is het wel dat burgerlijk rechts het fascistische plebs niet in de kont hoeft te kruipen om electoraal goed te scoren.

Uitgelichte afbeelding: Daniel Gunther – Von Olaf Kosinsky – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78182822