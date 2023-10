Debat tussen Omtzigt en Timmermans, Arnhem 30 oktober 2023

Het is wel traditie bij Krapuul om aandacht te besteden aan wat ons bij verkiezingen te wachten staat – daar kijkt u van op, niet?

Wij laten hier dan ook het debat van gisteravond in Arnhem tussen Omtzigt en Timmermans – twee oude, gestaalde kaders van hun (ex-)partij – zien. Het gaat tenminste ergens over.

