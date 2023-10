1. Firth of Fifth (Genesis) (prachtige live-versie van Steve Hackett, Royal Festival Hall)



2. Eruption – Focus

3. Awaken – Yes

4. In The Dead Of Night – UK

5. The Nag -John Scofield

6. Worlds Waiting – Tribal Tech

7. Wuthering Heights – Kate Bush

8. Rikki Don’t Lose That Number – Steely Dan

9. Mercy Street – Peter Gabriel

10. Lies – Camel

– Uitgelichte afbeelding: still uit de video