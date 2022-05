De witte racist en schutter in Buffalo heeft verklaard

…dat minderheden de witte meerderheid in de VS zullen verdringen, numeriek overheersen… Dus begon hij, Payton Gendron, 18 jaar, rossig krullend haar, maar met zwarte mensen… op zijn Hitlers.

Hij komt uit een dorp, Conklin, 5.441 inwoners, in het noordoosten van de staat NY – ongeveer 3 uur westelijk van de grote stad Buffalo, nog veel verder in het oosten, aan het Eriemeer en vlakbij Niagara Falls. En er is een Nederlandse connectie.

Payton vergat iets.

Minderheden? – sprak hij dan namens – ik noem maar wat – de Oglala-Sioux, namens de Algonquin, of namens de plaatselijk ooit bekende Seneca’s? De Iroquois? Allemaal ‘indigenous’, allemaal ‘native Americans’ met véél oudere rechten dan de dieptrieste en misleide Payton. En veel oudere rechten dan de walgelijke wapenindustrie en wapenwetten in de VS.

Zit u klaar voor een tijdreisje naar 8000 v.Chr? Nou vooruit, heel kort dan… een citaat uit de het Engelse Wikipedia over Buffalo, NY

‘Vóór de komst van Europeanen, bewoonden nomadische Paleo-indianen de westelijke regio van New York vanaf het 8e millennium voor Christus . De Woodland-periode begon rond 1000 voor Christus, gekenmerkt door de opkomst van de Iroquois Confederatie en de verspreiding van zijn stammen door de staat. Zeventiende-eeuwse jezuïetenmissionarissen waren de eerste Europeanen die het gebied bezochten.

Nog eentje, maar verwijzend naar John Abeel III, zoon van nota bene een Nederlandse kolonist en een Seneca-vrouw en leider van de Seneca-stam. Die woonde ongeveer tussen Paytons dorp en Buffalo in.

New York en Massachusetts wedijverden om het gebied dat Buffalo omvatte, en Massachusetts had het recht om alles behalve een 1600 meter breed stuk land te kopen. De rechten op de territoria van Massachusetts werden in 1791 verkocht aan Robert Morris. Ondanks bezwaren van Seneca-chef Red Jacket, bemiddelde Morris bij een deal tussen collega-chef Cornplanter en het Nederlandse nepbedrijf Holland Land Company. De Holland Land Purchase gaf de Seneca’s drie reserveringen, en de Holland Land Company kreeg 4.000.000 acres (16.000 km 2) voor ongeveer drieëndertig cent per acre.

<Bron

Dan nog – ik noem maar weer wat – waren de Pilgrim Fathers – die uit Nederland naar ‘Amerika’ vertrokken geen minderheid? Waren Peter Stuyvesant en zijn medereizigers naar Manhattan geen minderheid? Waren de Spaanse bezetters van zuidelijk Californië geen minderheid? De Buffalo-schutter heeft gelijk, maar dat ‘gelijk’ heeft hij sinds 1492 slechts 530 jaar te laat…

Wat is racisme? Ik vraag het maar even…

Het ontkennen van mensenrechten.

Die jonge Payton heeft de ‘Verklaring van de rechten van de mens’ waarschijnlijk nooit gelezen.

Hoogst waarschijnlijk.

PS: Volgens Joost Eerdmans van JA21 en Annabel Nanninga, ex-FvD en lid 1ste Kamer, in Buitenhof, zit Nederland helemaal vol en moet het dus geen vluchtelingen meer toelaten. O! Sorry Oekraïners! Vergissing! De interviewster van dienst vergat even dit puntje af te handelen.

PS2: Bij het Oek-referendum stemden 2,5 miljoen Nederlanders tegen de associatie met de EU. Dat bleek toen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dus weg verdrag (maar het ref was niet bindend)…. Maaaaaar: er zijn in Nederland toch bijna 13 miljoen stemgerechtigden. Hoezo dan ‘meerderheid’…? Dit als voetnoot over referendum bij het goede stuk van Rob Lubbersen van vandaag.

– Uitgelichte afbeelding: By Frederick Bartoli – http://www.nyhistory.org/exhibits/category/about/57/table/paged/title, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=435490