Ik beken: tot eergisteren had ik niet van “Froukje” gehoord, een grote ster in Nederland nu. Maar goed, dit is haar debuut, nr.2 in de kleine serie.

Happy new year de wereld staat in de fik

En ik zou het willen blussen

Maar het vuur is groter dan ik

En ik stik in de time time ticking

De tijd tijd tikt maar door (door)

Happy new year de wereld staat in de fik

En ik zou het willen blussen

Maar het vuur is groter dan ik

En ik stik in de time time ticking

De tijd tijd tikt maar door (door door)

Happy new year het is 2020 alweer

En we zijn met steeds

Meer en we willen steeds meer

Wie het kleine niet eert is

Het grote niet weerd

Wie niet weet wie niet deert

Ik drink nog een drankje proost op het leven

De klok slaat twaalf uur zijn

M’n zonden vergeven dan

We zullen beven de aarde zal bloeden

En wie niet betaalt moet z’n schulden vergoeden

Maar ik wil een toekomst ik wil een kind

Ik wil een carrière een tuin een gezin

Ik wil kunnen proeven van echt schone lucht

Maar de rijken die vluchten die

Boeken een vlucht en

Het kan anders ik weet dat het kan

Met geloof en een wil en een wet en een plan

Ik wil een toekomst en jij wil het ook

Of je blijft blind want waar vuur is is rook

Happy new year de wereld staat in de fik

En ik zou het willen blussen

Maar het vuur is groter dan ik

En ik stik in de time time ticking

De tijd tijd tikt maar door en

Je sluit je ogen ervoor

De wereld staat in de fik

En ik zou het willen blussen

Maar het vuur is groter dan ik

En ik stik in de time time ticking

De tijd tijd tikt maar door

Groter dan ik maar ik ben groter dan dat

We gaan dood dus de nood is wat hoger dan dat

‘T Is klote maar laten we hopen

Op dat we het redden met horten en stoten

En dat we gaan praten vooral met elkaar

Want de crisis is hier

En Den Haag is nog daar

En dat we iets doen echt

Doen hoor want daar heb je poen voor

En met sinterklaas zet ik daar

Dan m’n schoen voor

Want ik wil een toekomst ik wil een verhaal

En niet voor mezelf maar voor ons allemaal

Ik wil zien in vijftig tinten groen

Ik wil graag denken en durven en doen

Happy new year de wereld staat in de fik

En ik zou het willen blussen

Maar het vuur is groter dan ik

En ik stik in de time time ticking

De tijd tijd tikt maar door en

Je sluit je ogen ervoor

De wereld staat in de fik

En ik zou het willen blussen

Maar het vuur is groter dan ik

En ik stik in de time time ticking

De tijd tijd tikt maar door en

Je sluit je ogen ervoor

Happy new year de wereld staat in de fik

En ik zou het willen blussen

Maar het vuur is groter dan ik

En ik stik in de time time ticking

De tijd tijd tikt maar door en

Je sluit je ogen ervoor

De wereld staat in de fik

En ik zou het willen blussen

Maar het vuur is groter dan ik

En ik stik in de time time ticking

De tijd tijd tikt maar door en

Je sluit je ogen ervoor



Groter dan ik

– Uitgelichte afbeelding: Door NPO 3FM – https://www.youtube.com/watch?v=vBTQeAYqEZM, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99825764