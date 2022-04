De vrede voor onze tijd van de Chomskys

Voor de betere standen die Hoogduits spreken is de verzameling dialecten die samen Platt oftewel Nederduits vormen, een soort boerentaaltje, een mislukt Hoogduits. In feite is het in Nederland niet anders: als een Randstedeling eens lekker een boer wil nadoen spreekt die iets met inslikken van de uh-klank in meervouden of onbepaalde wijzen: wiezn, inslikkn. Maakt niet uit waar die boer woont. Leuk!

Maar voor die nette Hoogduitstalige is Nederlands al net zo’n boerentaaltje als het Platt, dat tenslotte nadere familie is dan het Hoogduits.

Stel nu eens dat er in Duitsland een op wraak belust staatshoofd is die een toespraak houdt waarin hij verkondigt dat Nederland helemaal geen land is maar een mislukt stukje Duitsland waar ze zich verbeelden dat ze een aparte taal spreken, maar dat doen ze helemaal niet.

En verwijzend naar geboefte als Wilders en Baudet kondigt hij aan Nederland in een speciale militaire operatie tot de Duitse orde te zullen roepen.

Nou ja, we weten dat het net vijf dagen zal duren, zoniet minder nu.

En ten opzichte van Duitsland, ook het Duitsland van na 1945/1990, is Nederland een provincie, wat het economisch gezien, al sinds de totstandkoming van verenigd Duitsland in de negentiende eeuw, ook is.

Moet ik echt verder gaan, ziet u de parallel?

Het Poetinregime ontkent het bestaan van een land als Oekraïne, de eigenheid van de taal en de cultuur. Dat is al zo sinds de inlijving van het land in het Russische Rijk in de achttiende eeuw. Voor de zekerheid is er ook gedaan aan wat ze nu omvolkingspolitiek noemen in bepaalde kringen: Russen die aangemoedigd zoniet gedwongen werden zich te vestigen in bepaalde gebieden die sindsdien in meerderheid Russischtalig zijn.

Opmerkelijk genoeg zitten de nazaten van deze transmigranten ook al niet te wachten op denazificatie en bevrijding door het leger van het Poetinregime. Marioepol was een in meerderheid Russischtalige stad, er woonden uiteraard ook Oekraïenstaligen en Grieken. En de berichten over grootschalige deportatie van de ingezetenen van deze verwoeste stad verwijzen naar praktijken onder Stalin en de tsaren. De Tsjetsjenen en Krimtataren (onder andere) werden naar elders gedeporteerd, collectief, als potentiële collaborateurs met de Duitse bezetters. De Oekraïners waren en zijn met tevelen voor zo’n actie, maar uithongering is toch wel toegepast in de jaren dertig (Holodomor).

In deze dagen kunnen wij vernemen hoe de waarschijnlijk bekendste levende anarchist ter wereld denkt over de oorlog tegen Oekraïne. Dat valt niet mee.

Chomsky: onze prioriteit moet redden Oekraïense levens zijn, niet straffen van Rusland

Ik hoef al niet meer te weten hoe Chomsky die levens denkt te redden.

Het is even omdenken en dat kan de hooggeleerde niet, na een leven lang het VS-imperialisme bestreden te hebben in geschrifte. Maar neen mijnheer Chomsky, dit gaat niet over VS-imperialisme. We hebben het nu over Russisch imperialisme.

Naar aanleiding van zekere professor Demmers, die geheel in de geest van de kleinburgers aan de universiteit hier ook al “iets met gender” ontwaart, over de “masculiene eerzucht” van de NAVO schreef stelde Hubert Smeets terecht:

Op andere universiteiten zijn eveneens pregnante voorbeelden te vinden van deze mix van oriëntalisme (tart de bruut niet), zelfbeklag (het Westen is schuldig) én voorzienigheid (kernoorlog vernietigt ons allemaal). Rode draad hierbij is dat 40 miljoen Oekraïners weliswaar niet is gegund wat voor 17 miljoen Nederlanders sinds 1945 vanzelfsprekend is – te weten autonomie – maar dat de wereld nu eenmaal zo in elkaar zit. De beoefenaars van dit genre afficheren zichzelf als realistisch. Maar dat is verhullende grootspraak. Door het gretig geëtaleerde mededogen met de slachtoffers van het westerse imperialisme oogt dit wereldbeeld inderdaad empathisch. Maar achter die zelfkritiek gaat hard eigenbelang schuil. Wat altruïstisch lijkt, is op de keper beschouwd egocentrisch. Zelensky heeft die valse eigendunk haarfijn door.

Bron.

– Uitgelichte afbeelding: By Alisdare Hickson from Woolwich, United Kingdom – Putin = Hitler !, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115703140