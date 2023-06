De voortdurende terugkeer van de leugens beu

Daar was weer zo´n twiet, over de socialist Hitler, en de vraag ging er over, is een socialist per definitie “links”. Een commentaar hierop was dat het onderwijs wel erg tekortschiet en dat daar iets aan gedaan moet worden.

Dat laatste zeker, maar er zit moedwil in de waanzin van voortdurend met vernieuwingen overhoop gehaald, en in de praktijk betekent het steeds: verslechterd, onderwijs. Talenkennis in Nederland? Klompenengels moet volstaan. Beter nog is Nederlands literatuuronderwijs aan de universiteit ook maar in Klompenengels te doen, en als buitenlandse studenten die zo lekker veel geld in het laatje brengen bij geschiedenis gaan morren dat ze geen boodschap hebben aan die Thorbecke hebben ze een punt.

Hoe leg je in Klompenengels uit dat Hitler geen socialist was, hoe leg je het hele begrip “bruine diefstal” uit als de bagage hiervoor bij de docent inmiddels al verdwenen is? Degenen die nu verkondigen dat Hitler en Stalin linkse broeders waren – en ja, ze waren langer broeders dan een inmiddels sterk gekrompen schare gelovige kameraden wil horen – zullen trouwens hoe dan ook volhouden dat men op school of universiteit “links” geïndoctrineerd wordt. Is het niet over de socialist Hitler die geen socialist mag heten, dan is het wel over woke. In een gesloten wereldbeeld heb je altijd gelijk.

Moedwil in de waanzin – “diminishing the brain” zoals Baran & Sweezy in het weergaloze Monopoly capital de Werdegang van het onderwijs in de VS beschrijven, en waarom zou het in neoliberaal Nederland beter gaan? De onvergetelijke uitspraak van D’66-wethouder onderwijs in Amsterdam, thans minister van “defensie”, over de noodzaak van 21th century skills als doel in het onderwijs. Ja, u leest het goed. Geen tikfout. Ik heb het hier al vaker geciteerd. Waartoe dient breinverkleining? Nee, een complot is het niet, het is een tendens binnen het kapitalisme in het huidige stadium die om nadere uitleg vraagt waar ik (nu?) geen weet van heb. De tendens is er, dat is de zekerheid.

Maar goed, “onderwijs” is geen remedie tegen gekwaak over de socialist Hitler, althans als men er van uit gaat dat onderwijs objectieve kennis levert. Dat doet het nooit en daar kunnen de herrieschoppers à la Bosma van profiteren. U weet, en zoniet, ik herinner u er aan, dat deze Bosma verkondigde dat “politicologie” aan de Universiteit van Amsterdam in zijn tijd een marxistisch-leninistische kaderschool was. Hij wist wel beter, maar de verkondiging is ook niet voor de welingelichten. Het verbaast mij eigenlijk des te meer dat Meindert Fennema, onlangs overleden, als docent aan deze “kaderschool” Bosma wilde begeleiden bij zijn promotie op het socialisme van Adolf Hitler. Daar heeft de mensheid verder niet meer van gehoord, uiteraard. Was het masochisme van Fennema, of een gevoel van verwantschap met deze charlatan? Hij zal het niet meer laten weten.

Een marxistisch-leninistische kaderschool zal nooit laten weten dat Hitler socialist was. De vraag is en blijft: waarom willen Hitlers hedendaagse geestverwanten hem zo graag diskwalificeren – want dat is de bedoeling – als “socialist”, een woord dat van iedere betekenis is ontdaan? Of valt deze propaganda ook onder de vlag van Veel liefs uit Moskou?

Ik constateer moedeloos dat ik toch steeds in vooruitgang heb geloofd en geen raad weet met de om zich heen grijpende terugval in, of beter: popularisering van fascistisch gedachtegoed. Wie het weet mag het zeggen.

Hier een online boek van lid van het Institut für Sozialforschung, v/h Frankfurt/Main ove de verknoping van grootkapitaal en naziregering in Duitsland. Franz Neumann, Behemoth.

