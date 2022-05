De verheiliging van Fortuyn

Door Martijn Tonies

Je hoort het nogal eens: “Pim Fortuyn was een topper!”, of “Pim was er voor ons, voor het volk!”

Het volk heeft blijkbaar een kort geheugen.

De waarheid is anders: Pim was een elitaire zwamneus die geen fluit om het gewone volk gaf. Maar dat mag je in dit land niet zeggen.

‘Over de doden niets dan goeds’, is een bekend gezegde. Daar ligt ook wel het probleem. Hoe vaak hebben we al niet moeten horen dat die-of-die ‘in de geest van Pim’-sprak? Maar ondertussen kunnen we de geest van Pim er gewoon bijpakken: wat wilde Pim nou eigenlijk?

Nederlandse identiteit & islamisering

Reeds in 1997 schreef Pim over ‘islamisering’ en ‘identiteit’. Zo oud is die rechtse identiteitspolitiek dus al. Volgens hem zouden de verkiezingen van 2002 om het vreemdelingenbeleid en veiligheid moeten draaien.

Anno 2020 horen we nog steeds hetzelfde. Daar 20 jaar later nog steeds mee aankomen en ook nog eens met dezelfde platte praat is niets meer dan gedreutel uit de mottenballen halen. Dat Nederland al jaren veiliger wordt en integratie eigenlijk best goed verloopt, zijn feiten die ze op de radicaal rechtse flank niet willen horen: dat past niet bij hun slachtofferrol waarin er bijzonder weinig vertrouwen is in onze maatschappij en cultuur.

Meer Europa!

Ook interessant, Fortuyn wordt nogal eens geroemd in Nexit!-kringen. Ondertussen was hij zelf voor meer EU-uitbreiding en zou daar ‘vurig voor pleiten’.

Belangrijkste reden voor de EU? Veiligheid en stabiliteit. Dat klinkt als innige samenwerking en interne open grenzen.

Leefbaar Nederland en artikel 1

Nadat partij Leefbaar Nederland in november 2001 met Pim Fortuyn op de proppen kwam als lijsttrekker, gaf hij in februari daarna, een interview met de Volkskrant.

Daarin liet Pim weten dat artikel 1, het verbod op discriminatie en racisme, wel uit onze grondwet geschrapt mocht worden. Discriminerende opmerkingen verbieden vond hij raar en onnodig. Volgens eigen zeggen kun je daardoor ‘niks meer ter discussie stellen’.

Dit interview leidde ertoe dat Leefbaar Nederland hem ontsloeg als lijsttrekker. Tot zover ‘de geest van Pim. Hierna richtte Pim zijn Lijst Pim Fortuyn op.

Pim de pedo?

Volgens Peter R. de Vries bleek in 2005 uit vertrouwelijke AIVD-rapporten dat Fortuyn seksuele contacten met minderjarige Marokkaanse jongens had gehad.

Leefbaar Rotterdam gelooft er natuurlijk niets van en vanuit zijn aanhangers kwam er flink commentaar op.

Weten we hoe Pim over seks met minderjarigen dacht? Lees vooral dit stuk eens.

Weg met WAO-uitkering

Pim was ook niet bepaald dol op de WAO (Wet op Arbeidsongeschiktheid), hij schreef daarover het volgende:

De WAO komt straks nog even langs. Mijn standpunt is duidelijk. Liefst afschaffen die hap en overdragen aan particuliere verzekeraars, die zorgen er wel voor dat niemand ten onrechte een uitkering krijgt. — Pim Fortuyn

Iedereen een particuliere verzekering, dat gaat in de papieren lopen! En dan moeten die verzekeringsmaatschappijen ook gaan controleren. De overheid maakt daar al inbreuken op de privacy die volgens rechters veel te ver gaan, hoe denken jullie dat een op geld beluste verzekeringsmaatschappij dat gaat doen?

Henk, Ingrid en de rest van het volk

Meer voorbeelden. Onze collectieve sector, je weet wel: zorg, onderwijs, politie en wat al niet meer, kreeg er van Pim geen kwartje bij. Het ‘cement van de samenleving’ zou het onder Pim zwaar te verduren hebben gekregen.

Pim wilde ‘lastenverlichting’, en financierde dat door afschaffing van de huursubsidie en kinderbijslag en tegelijkertijd het invoeren van eigen bijdragen voor huisartsenbezoek. Hoezo ‘lastenverlaging’?

Verder had hij bijvoorbeeld nog plannen voor het verbieden van gemeentelijke belastingvrijstellingen. Dit is funest voor de mensen met lagere inkomens.

Al met al was Pim vooral goed in het laten oplopen van de staatsschuld, en de gevolgen bij ‘het gewone volk’ terecht laten komen. Knetter-rechts neo-liberaal beleid dus.

Verheiliging

Pim was volgens velen een held, een baken. Maar ondertussen wordt er van alles aan de man toebedeeld, alles ‘in de geest van Pim’. Het claimt zo lekker makkelijk en niemand die je tegenspreekt.

Laten we eerlijk zijn. Pim had een stem tegenover het ‘establishment’, zeker. Maar opkomen voor “het volk”? Nee, niet bepaald.

Het volk heeft een kort geheugen. En dat hele gedweep met Pim Fortuyn is bijzonder sneu geworden. Al een flinke tijd, eigenlijk. Maar dat mag je in dit land niet zeggen.

Eerder verschenen op Martijn’s blog.

Uitgelichte afbeelding: Pim Fortuyn, Jan Willem de Pous, Willem Dercksen en Teun Jaspers bij de presentatie van Vijfendertig jaar SER-adviezen (1982) – Door Marcel Antonisse / Anefo – Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41314430