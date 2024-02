De veldgids voor invasieve bomen en struiken in Nederland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft, in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center en Staatsbosbeheer, een veldgids gemaakt met bomen en struiken die van nature niet in Nederland voorkomen. De gids helpt deze houtige soorten vroegtijdig te herkennen en indien nodig te bestrijden, om mogelijke schade aan de natuur te voorkomen.

De ontwikkelde veldgids beschrijft 45 soorten bomen en struiken die in Nederland van nature niet thuishoren. Het doel van de gids is om het makkelijker te maken de meest risicovolle en (mogelijk) invasieve planten in bossen goed te herkennen. Om daarbij te helpen beslaat de gids belangrijke kenmerken van deze bomen en struiken, foto’s van blad, bloeiwijze en eventuele vruchten, en bestrijdingsmaatregelen. Ook roepen de experts de hulp in van natuurliefhebbers bij hun strijd.

De veldgids ‘Invasieve houtige planten in Nederlands’ is te vinden op de website van de NVWA.

De NVWA heeft al eerder een vergelijkbare veldgids gemaakt voor invasieve waterplanten, waarin de 22 meest risicovolle uitheemse waterplanten in Nederland worden beschreven. Ook deze gids staat op de website van de NVWA.

Voor meer informatie over het waarschuwingssysteem voor invasieve exoten van Waarneming.nl kun je terecht op Waarneming.nl/species/exoten/

