De steun voor de Palestijnen van Timmermans, Def P, de bisschop e.v.a.

Vroeger, dat land waar alles ooit simpel was… daar vond ik gisteren dit, uit 2002. ‘Stop de bezetting’ over Palestina. Het is een pleidooi tegen de Israëlische regering en voor steun aan de Palestijnen.

En de oproep is door tientallen Kamerleden, (oud)politici en vooral linkse BN’ers gesteund, Joods en niet. Zoals Hedy d’Ancona, Dolf Jansen, Jan Marijnissen, mgr Muskens (destijds bisschop van Breda), Jan Wolkers, Frans Timmermans, Manon Uphoff, Jenny Arean, Conny Braam… En zelfs de oud-voorzitter van de raad van bestuur van Nedcar (nu VDL Nedcar), Frans Sevenster. Ongelofelijk.

Zouden die dat nu nog ondertekenen?

Maar ook ene kolonel Möhren, plus Marcel van Dam, rapper Def P (moest ik even opzoeken…), Ronald Giphart, Freek en Hella de Jonge. Chris Keulemans en Paul Rosenmöller. Een huidige burgemeester als Peter Rehwinkel en de vm. burgemeester van Leeuwarden, Margreeth de Boer .

Plus veel doden… zoals prof Meindert Fennema, dr Hajo Meijer, Joodse vluchteling, vm. directeur van het Philips-laboratorium en lid van de Eerste Kamer, secretaris van ‘Een Ander Joods geluid’. Ooit door de Nederlandse Jodenredster Truus Wijsmuller-Meijer (geen familie) in 1939 uit Duisburg naar Nederland gehaald, werd hier machinebankwerker, dook onder, werd gepakt maar overleefde Auschwitz.

En o ja, de actie was opgezet door de zeer gedreven Gretta Duisenberg, vrouw van de president van de Nederlandse Bank.

Hieronder de tekst plus de lijst van namen. De spelfout ‘Stop de beztting’ is van het origineel. Er is een letter die kennelijk een e met diakritisch teken moet zijn, maar die niet goed doorkomt. Er is nog een website stopdebezetting.nl, bizar genoeg van een makelaar.

https://www.indymedia.nl/nl/2002/09/6589.shtml

Stop de beztting

– 23.09.2002 01:18

Meer dan tweehonderd politici, wetenschapppers en kunstenaars roepen op tot terugtrekking van Israel uit de bezette gebieden! Er is massa nodig voor druk op dit kabinet en op de EU. Onderteken en verzamel zoveel mogelijk adhesiebetuigingen. SOLIDAIR! -al is dit een eerste stap; ze is nog nooit eerder vertoond…

Stop de bezetting

Al 35 jaar lang bezet de staat Isra�l de Palestijnse gebieden, dit ondanks dat de Verenigde Naties zich daar in een groot aantal resoluties duidelijk tegen hebben uitgesproken. Dat heeft verwoestende gevolgen aan beide zijden gehad en brengt ernstig lijden toe aan de gehele Palestijnse bevolking.

Het is geen vraagstuk van joden versus niet-joden, maar van expansionistische Isra�lische staatspolitiek versus de internationale rechtsorde. Isra�l negeert de resoluties van de Verenigde Naties inzake de bezetting en schendt structureel de internationale conventies waaraan een bezettende mogendheid zich te houden heeft.

Deze situatie roept over en weer geweld op. Om het conflict te de-escaleren en om meer leed aan beide zijden te voorkomen is het de hoogste tijd dat de internationale gemeenschap overgaat tot actie en Isra�l onder druk zet om de bezetting te be�indigen.

Nederland heeft de mogelijkheid �n de verantwoordelijkheid om zelfstandig en in Europees verband bij te dragen aan het herstel van de vrede en van de internationale rechtsorde in het Midden-Oosten. Europa heeft een sterk machtsmiddel in de vorm van het associatieverdrag met Isra�l. Dat verdrag biedt Isra�l aanzienlijke financi�le voorrechten, en de werking ervan kan, bij ernstige schending van mensenrechten, worden opgeschort.

Zowel de Palestijnen als de Isra�li�rs willen vrede en vrijheid. Vrede en bezetting gaan niet samen. Wij willen een levensvatbare en veilige staat Palestina, een staat Isra�l binnen veilige grenzen, en een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen.

Wij ondertekenaars hebben uiteenlopende politieke, religieuze en etnische achtergronden. Wij hebben verschillende idee�n over de problematiek en de weg naar vrede in het Midden-Oosten. Maar allen zijn wij het eens over:

Isra�l terug uit alle sinds 1967 bezette gebieden en uitvoering van alle VN-resoluties ter zake

Daartoe doen wij gezamenlijk de volgende oproep aan:

– de Europese nationale parlementen en het Europees Parlement om deze

verklaring te onderschrijven;

– de regeringen en de Europese Commissie om zich krachtiger voor dit doel in te zetten en daartoe onder andere bovengenoemde middelen aan te wenden;

– ieder in Nederland en daarbuiten deze oproep te ondertekenen en daar bekendheid aan te geven.

ADHAESIEBETUIGINGEN OPROEP “STOP DE BEZETTING”

Paul Aarts, docent internationale betrekkingen

Mr. A.A.M. van Agt, oud-Minister President

Hedy d’Ancona

Prof. Dr F.R. Ankersmit, RUG

Milo Anstadt, schrijver

Louis Andriessen, componist

Miriyam Aouragh PhD Researcher ASSR, Universiteit van Amsterdam

Ren� Appel, hoogleraar en schrijver

Jenny Arean, cabareti�re

Khadija Arib, tweede kamerlid

Autonoom Centrum, Amsterdam

A.L. (Relus) ter Beek, Commissaris van de Koningin in Drenthe

Tineke Bennema, journalist/schrijver

Lily van den Berg, secretaris VROUWEN IN HET ZWART, filmmaakster

Max van den Berg, lid Europees Parlement

Marianne Bhalotra, directeur Hubert Bals Fund

Praful Bidwai, TNI-fellow

Kees Biekart, TNI-Fellow, Amsterdam

Margreeth de Boer, burgemeester van Leeuwarden

Oscar van den Bogaert, schrijver

Jan Bogaerts, fotograaf

Prof.dr. Th. Van Boven, hoogleraar internationaal recht Universiteit van Maastricht

Conny Braam, schrijfster

Nouchka van Brakel, filmregisseur

Prof.dr Martin van Bruinessen, Dep.Oriental Languages and Cultures, UvU

Frans Bruggen, dirigent

Gert de Bruijne

Kathelijne Buitenweg, lid Europees parlement

Ieke van den Burg, lid Europees Parlement

Vincent Bijlo, cabaretier

Dorette Corbey, lid Europees Parlement

Gabriele e Costa Fella, schilderes

Ferd Crone, lid Tweede Kamer

Prof. dr. S.W.Couwenberg, Directeur Civis Mundi

Rene Daanen, duo-gemeenteraadslid Amsterdam

Cees Dam, architect

Marcel van Dam, columnist en TV-presentator

Def P, rapper

Staf Depla, oud-lid Tweede Kamer

Wouter van Dieren, lid Club van Rome

Jos van Dongen, journalist VARA-televisie

Maarten Doorman, filosoof

Dr. Annemieke van Drenth, universitait docent Leiden

Dr. Peter Drucker, International Institute for Research and Education,Amsterdam

Wijnand Duivendak, lid Tweede Kamer

Mient Jan Faber, IKV

Jasper Fastl, voorzitter Jonge Socialisten

Dr. Raymond Feddema, historicus,docent internationale betrekkingen

Meindert Fennema, docent Politieke Theorie UvA

Prof. Mr. C. Flinterman, directeur Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten

Bob Fosko, Acteur/Muzikant

Herman Franke, schrijver

Prof. Dr. W. van Genugten, hoogleraar Internationaal Recht Universiteit van Tilburg,

hoogleraar Rechten van de Mens KU Nijmegen

Ineke van Gent, lid Tweede Kamer

Arda Gerkens, lid Tweede Kamer

Ronald Giphart, schrijver

Karel Glastra van Loon, schrijver/journalist

Dr. Theo K. de Graaf, psychiater

Louise Groenman, voorzitter Aidsfonds

Prof. Mr. Herman van Gunsteren, hoogleraar politicologie Leiden

Otto ter Haar, voorzitter de Groenen

P.A.M. ten Hacken en L.L.J.Peeters, Missiesecretariaat Den Bosch

Martijn Hagoort

J.H. van Ham, Algemeen Directeur ICCO

Prof.dr. Muhsin N. Harakeh, directeur Kernfysisch Versneller Insitituut te

Groningen

Klaas-Jan van Hees, ontwerper

Hans van Heijningen, X min Y Solidariteitsfonds

Nikolai van der Heyde, Filmmaker

Ingmar Heytze, dichter

Dr.Jochen Hippler, Institute for Development and Peace, University of Duisburg

Bert Holvast, directeur Federatie van Kunstenaarsverenigingen

Michiel van Hulten, lid Europees Parlement

Menno Hurenkamp, journalist en programmamaker bij de Balie

Charlotte Huygens, conservator Rotterdam

Dolf Jansen, cabaretier

Hans Eric Jansen,

Huub Jaspers, journalist VPRO-Radio

Prof. Dr. H.U. Jessurun d’Oliveira, oud-hoogleraar migratierecht UvA

Sjoerd de Jong, voorzitter van Rood, jongeren in de SP

Freek en Hella de Jonge, cabaretiers

Prof. Mr. Erik Jurgens, lid Eerste Kamer

Farah Karimi, tweede kamerlid

Chris Keulemans, publicist

Jan D. Keulen, journalist

Rob Kloet, The Nits

Hein Kolk

Hans Kruyssen, voorzitter Cordaid

Lousewies van der Laan, lid Europees Parlement

Joost Lagendijk, lid Europees parlement

Wim Lankamp, voorzitter Nederlands Palestina Komitee

Jos van der Lans, journalist en eerste kamerlid

Ger Lataster, beeldend kunstenaar

Ali Lazrak, lid Tweede Kamer

Benji de Levie, bestuurslid Nederlands Palestina Komitee

Andreas Ligtvoet, bestuurslid de Groenen

P.C. Lodders – Elfferich, voorzitter bestuur ICCO

Geertje Lycklama � Nijeholt, lid Eerste Kamer

Cees Maas

Jan Marijnissen, lid Tweede Kamer

Bernard Maurel, Pr�sident Banque Martin Maurel

Dominique Maurel

Mme. Maurel

Abdu Menebhi, directeur Euro Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling

Noortje van der Meij, voorzitter Landelijke Studenten Vakbond

Erik Meijer, lid Europees Parlement

Hajo Meijer, secretaris Een Ander Joods Geluid

Margriet Meindertsma, lid Eerste Kamer

Anja Meulenbelt, schrijfster en Voorzitter Stichting Kifaia

Frans Molenaar, couturier

Kolonel b.d. J.M�hren, voorm. VN-waarnemer en militair attach� i.h. Midden-Oosten

Mgr. Dr. M.P.M. Muskens, bisdom Breda

Jan Nagel, politicus

Dr. John Nawas, Universiteit Leuven

Jeltje van Nieuwenhoven, lid Tweede Kamer

Dr.Greta Noordenbos, FSW, Universiteit van Leiden

Prof. Dr. H. van Os, hoogleraar kunstgeschiedenis UvA

Cees Otto, Voorzitter Stichting United Civilians for Peace

Ren� den Ouden, schrijver

Kees van der Pijl, hoogleraar International Relations, University of Sussex

Leo Platvoet, lid Eerste Kamer

Dr. Saskia Poldervaart, universitair docente politicologie/vrouwenstudies

Jacques Poussier, Pr�sident-Directeur NAXCO

Prof. Mr. Sacha Prechal, universiteit Tilburg

Mohamed Rabbae, lid Tweede Kamer

Drs. Omar Ramadan, kandidaat-lid Tweede Kamer

Peter Rehwinkel, lid Tweede Kamer

Prof.dr. Tanya Reinhart, Universiteit Utrecht en Universiteit Tel Aviv

Joel Rocamora, President Citizens Action Party,Philippines

Ingrid Rollema, Directeur Haagse Vrije Akademie

Prof.dr. Annemieke J.M. Roobeek, hoogleraar Nyenrode

Paul Rosenm�ller, lid Tweede Kamer

Bob Ruers, lid Eerste Kamer

Piet de Ruiter, lid Tweede Kamer

Edward W. Said, hoogleraar Columbia University, New York

Marjan Sax, oprichtster en voorzitter Mama Cash

Joost van Schendel, uitgever

Bob van Schijndel, lid Eerste Kamer

Prof. Dr. N.J.Schrijver, hoogleraar Internationaal Recht, V.U. Amsterdam

Prof. Dr. H. Schulte Nordholt

Peter Schumacher, journalist

Maurizio Sella, Pr�sident F�deration Bancaire Europe�nne

Frans Sevenstern, oud-Voorz. Raad van Bestuur NEDCAR

Prof. dr. R.H. Siemssen, ex-directeur Kernfysisch Versneller Insitituut te

Groningen

George Sluizer, filmmaker

Robert Soeterik, MERA, Middle East Research Associates

Karin Spaink, schrijfster

Meindert J.F.Stelling, voorzitter Vereniging van Juristen voor de Vrede

Joke Swiebel, lid Europees Parlement

J.Swinkels, ontwerper-fotograaf

Jacques Tichelaar, lid Tweede Kamer

C.A.R. Tilanus, arts

Frans Timmermans, lid Tweede Kamer

Hakim Traidia,acteur

Manon Uphoff, schrijfster

Achin Vanaik, schrijver en vredesactivist

Basker Vashee, Transnational Institute, Amsterdam

Krista van Velzen, lid Tweede Kamer

Thomas Verbogt, schrijver

Fenna Vergeer-Mudde, lid Tweede Kamer

Pierre Vinken, voorzitter Republikeins Genootschap

Dominee Hans Visser, namens de Pauluskerk Rotterdam

Mart Visser, couturier

Vrouwen voor Vrede Nederland

Driek van Vught, lid Eerste Kamer

Dr. Paul de Waart, emeritus hoogleraar volkenrecht VU Amsterdam

Mr. J.W.Wabeke

Kees Wagtendonk, bestuurslid Nederlands Palestina Komitee

Pim Walenkamp, voorzitter CDJA

Prof. dr. Gloria Wekker, Directeur Center of Expertise on Gender, Ethnicity and

Multiculturality

Jan de Wit, lid Tweede Kamer

Leon Wecke, Centrum voor Internationale Conflictanalyse en Management, KUN

Anton Westerlaken, Oud-Voorzitter CNV

Jan Marinus Wiersma, lid Europees Parlement

Harry de Winter, producent en programmamaker

Aleid Wolfsen, tweede kamerlid

Jan Wolkers, woord- en beeldkunstenaar

Ghada Zeidan

Harry Zevenbergen, dichter/columnist

Ans Zwerver, lid Eerste Kamer

Gretta Duisenberg, Voorz. Breed Platform

Tiny van Hoeyen, Breed Platform

Karel van Broekhoven, Secr. Breed platform

Klaas Meijer, Breed Platform

Harry van Bommel, Breed Platform en Lid Tweede Kamer

Sylvia Sebregts, Breed Platform