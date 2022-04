De sociaal-democratie rechts van de Tories, wie kijkt er nog van op

Terwijl de top van de Tories als criminelen volgens hun eigen normen door de mand valt roept hun man in de Labour Party op rechterlijke bevelen uit te vaardigen tegen de actievoerders die olie-installaties blokkeren.

Want de chewaune man mot wel kenne karre.

De Just Stop Oil-coalitie antwoordt de diepgezonken partij:

Door geen steun te verlenen aan de Just Stop Oil coalitie vergeet de Labour Party haar geschiedenis en wortels. Zij is voortgekomen uit een traditie van strijd en verzet.

Dat de huidige leiders van Labour oproepen gewone mensen te laten onderwerpen aan draconische rechterlijke bevelen is verraad aan die tweehonderd jaar geschiedenis en traditie.

Dergelijke bevelen kunnen er op uitlopen dat zij die strijden om hun eigen toekomst te beschermen in de gevangenis komen zonder proces en boetes zonder bovengrens krijgen; terwijl de oliemaatschappijen, regeringen en gevestigde belangen doorgaan met het actief vernielen van onze maatschappij.

Keir Starmer moet ‘Just Look Up’ of zou hij vinden dat de suffragettes, de burgerrechtenactivisten, Mandela en Gandhi ook onderworpen hadden moeten worden aan zulke rechterlijke bevelen?

De Labour party verraadt nu haar verleden, verraadt de jeugd van dit land, van ieder land en zijn medeplichtig aan klimaatgenocide. De wetenschapslieden eten dat we gelijk hebben, de rechterlijke macht weet dat we gelijk hebben, als u, Sir Keir, gelooft dat u gelijk heeft kom dan langs, maak kennis en debatteer met ons.

Hinder het autootje en je kunt het krijgen. Alle maskers gaan af.



– Uitgelicht: screenshot video blokkade