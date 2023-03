De schande van de zogenaamde linkerzijde ten aanzien van Oekraïne

Op de dag waarop Rusland Oekraïne binnenviel kwam Links in actie: het veroordeelde de agressie, begon te ijveren voor wapens voor Kyiv en stuurde activisten naar de grenzen, die 24 uur per dag werkten om de vloed van vluchtelingen te steunen. Maar dat was Pools links, niet zijn Britse en Amerikaanse tegenhangers.

De uiterste linkerzijde van de Anglosphere maakte zich integendeel te schande. In het VK had een verbond van zelfbenoemde “anti-imperialisten” en Poetinfans rond Stop the War de zaak van het Kremlin al maandenlang bepleit: de grenzen van Oekraïne waren onwettig; de stijgende spanning was de schuld van de “agressie van de NAVO”. Zelfs de waarschuwing door de VS dat Poetin op het punt stond binnen te vallen werd afgedaan als propaganda door de CIA.

Democratisch Links, heeft [E. P. Thompson] gezegd, moet erkennen dat het meer gemeen heeft met het liberalisme, het humanisme en het christendom dan met het stalinisme.

– Uitgelichte afbeelding: By Ukrinform TV / Ukrainian Armed Forces – File:Буча. Бій на Вокзальній та розстріли.webm (brightness-corrected and sharpened frame), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117816613