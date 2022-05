De Russen hebben gelijk, Poetin niet

Op één punt dan. Ze hebben destijds inderdaad de nazi’s verslagen. Zeker – in hun eigen belang. Maar met zulke ongelofelijke verliezen dat je wel even staat te denken bij de Sovjetgraven in Leusden. Ik erken het maar even, dan hebben we dat gehad. Poetin blijft een gewetenloze schoft en niets kan hem nog vrijpleiten.

Uiteindelijk verloren de Sovjets 25 miljoen burgers en militairen tussen 1939 en 1945.

De VS in Europa 420.000 mensen,

Groot-Brittannië 450.000 mensen,

Frankrijk 600.000 mensen,

Nederland 275.000 mensen,

de Belgen 88.000 mensen.

Gewoon niet te vergelijken met de Sovjets.

De slagen bij Leningrad, Stalingrad en vooral Koersk (weinig bekend) braken de ruggegraat van de nazilegers. Leningrad duurde van 8 september 1941 tot 27 januari 1944 – oftewel bijna 900 dagen. Poetins moeder zat daar toen. De Finnen, Italianen en de Spanjaarden hielpen de nazi’s mee. De Sovjets verloren er ongeveer 1 miljoen man, de nazi’s bijna 600.000 (dood, vermist, ziek of gevangen).

Stalingrad (nu Wolgograd) was een ander verhaal: 23 augustus 1942 (te laat, te laat voor de winter!) tot 2 februari 1943. De Italianen en Roemenen vochten mee aan nazizijde. Samen met de nazi’s verloren zij tussen 750.000 en 1 miljoen man (dood etc). De Sovjets verloren er ruim 1,1 miljoen man. De aanvoerlijnen van de nazi’s bleken te lang. De nazi’s verloren en konden de olie in de Kaukasus nooit bereiken.

De geallieerden begrepen goed dat dit het begin van het nazi-einde was, vooral gezien de enorme aantallen. Ze kregen redelijk veel info van Stalin, omdat de VS een forse leverancier van materieel was – bijv. Dodge vrachtwagens.

De geallieerden begonnen hun invasie van Europa op Sicilië in juli 1943 met 500.000 man en verloren daar 120.000 man. Dat was de eerste geallieerde invasie van Europa, ruim na Stalingrad, en was klaar na vijf weken. Stalin had daar al een jaar om gezeurd.

Nog even de grootste tankslag ter wereld, altijd nog, Koersk, 450 km zuidwest van Moskou. Duurde van 5 juli tot 23 augustus 1943. De nazi’s waren twee keer zo sterk in mannen en tanks, maar de Sovjets hadden via de Britten geheime info ontvangen en waren goed voorbereid. Uiteindelijk verloren de nazi’s hier bijna 900.000 man plus 6.500 tanks en 3.000 vliegtuigen. De Sovjets verloren daar bij Koersk 200.000 man, 1.200 tanks en 650 vliegtuigen.

Samen bij Stalingrad en Koersk verloren de nazi’s dus ongeveer 2 miljoen man, tientallen tankdivisies en eskaders. Niet te vergelijken met de geallieerden. Daarom kregen we in Amsterdam een… Stalinlaan! Een fles wodka voor wie nog weet waar die lag… (fpamsterdam@yahoo.com)

PS: In het vrolijke stukje over de N-bom vorige week vergat ik één belangrijk effect te vermelden! Ja, sorry, roestig hoofd… En dat is dat de bom behalve de dodelijke neutronen-straling ook een schokgolf maakt, waar mensen, dingen en gebouwen binnen ongeveer 1 km een vernietigende klap van krijgen. Ook dat nog…