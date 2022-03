De meente en de gans

Het woord voor gemeenschappelijke grond wordt al niet herkend door die pedante streepjeszetter. Toch is het de Nederlandse vertaling voor commons, of een Nederlandse vertaling. Gemeengoed, in Oost-Nederland: mark, zouden ook kunnen. Maar “gemeen” is vast niet toevallig van betekenis verschoven.

Drie gezongen versies van dit gedicht, Dichter unbekannt, uit de tijd van de landdiefstal door wat daardoor de heersende klasse is geworden – de enclosures zoals ze in Groot-Brittannië heten. Vier eeuwen oud dus. Nu zou zoiets “privatisering” genoemd worden.

The law locks up the man or woman

Who steals the goose from off the common

But leaves the greater villain loose

Who steals the common from off the goose

The law demands that we atone

When we take things we do not own

But leaves the lords and ladies fine

Who take things that are yours and mine

The poor and wretched don’t escape

If they conspire the law to break

This must be so but they endure

Those who conspire to make the law

The law locks up the man or woman

Who steals the goose from off the common

And geese will still a common lack

Till they go and steal it back

In een van de versies wordt de man opgehangen en de vrouw gegeseld. Het kwartet The Teacups uit Newcastle-upon-Tyne a capella:

Askew Sisters uit Londen:



Oostenrijkse band Heaven Sent Cat maakt er iets moderns van. Dat mag en kan.



– Uitgelicht: Eigen foto van ganzen in de duinen. Zijn die gemeengoed? Je zou het denken, maar als natuurreservaat zijn ze meestal wel eigendom, van waterleidingbedrijven bijvoorbeeld.

En eerder was het jachtgebied voor rijken, de armelui die ook eens een konijn wilden strikken waren stropers en konden streng gestraft worden.