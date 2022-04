De liefde die uiteenrijt: een omissie van de Alternatieve Top 2000

Het verbazendste van de Alternatieve Top 2000 – die nu integraal in stukjes op Krapuul gepubliceerd is – is het geheel ontbreken van Joy Division. Niet op 1999, niet op 1 – op die laatste plaats zou ik het onderste nummer eigenlijk verwacht hebben.

Maar misschien dacht iedereen bij het voordragen van nummers dat iemand anders het wel zou doen en dus is het niet gebeurd. Wel treffend, voor de lijst en voor Joy Division – pas bekend geworden in Nederland door de zelfmoord van zanger Ian Curtis mei 1980. Ze hebben zelfs de Verfoeide 2000 gehaald, de lijst van de achteraffers.

Welnu, dit was een van de eerste pestplaten van Radio Kemphaan in Amsterdam-Noord, 1979. Als u het gehoord heeft (een keer per uur, u kent het procedé van elders) bent u bijzonder, daar mag u zich op beroepen: Insight

Guess your dreams always end

They don’t rise up, just descend

But I don’t care anymore

I’ve lost the will to want more

I’m not afraid not at all

I watch them all as they fall

But I remember

When we were young

Those with habits of waste

Their sense of style and good taste

Of making sure you were right

Hey, don’t you know you were right?

I’m not afraid anymore

I keep my eyes on the door

But I remember

Tears of sadness for you

More upheaval for you

Reflects a moment in time

A special moment in time

Yeah, we wasted our time

We didn’t really have time

But we remember

When we were young

And all God’s angels beware

And all you judges beware

Sons of chance, take good care

For all the people not there

I’m not afraid anymore

I’m not afraid anymore

I’m not afraid anymore

Oh, I’m not afraid anymore

Ook aan deze heb ik speciale deejayherinneringen: op verzoek draaide ik hem nog een keer tot slot van een deejaysessie in De Schutter, het zou het laatste worden dat ik daar gedraaid heb.



Love will tear us apart

