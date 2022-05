De immense pijn van de dubbele standaard

Stel je voor, Rusland neemt een gebied in van meer dan 3.300 hectare, 8 dorpen moeten verdwijnen en 1.300 burgers worden dakloos. Naast het verlies van hun huis, zullen zij ook op zoek moeten naar een plek waar zij hun dieren kunnen houden en een manier moeten vinden om zelfvoorzienend te zijn. Het hooggerechtshof in Moskou heeft dit bekend gemaakt, zij zullen dit als militair oefenterrein gaan gebruiken. Burgers zullen met behulp van het leger verwijderd worden. Russische burgers mogen deze verwijdering komen bekijken en ter plekke feestelijkheden organiseren. Elk verzet zal gelijk de kop ingedrukt worden, met geweld.

Rechters in Europa zullen hun afschuw laten blijken door het dragen van een vredesteken.

Naast de verwijdering van burgers uit dorpen, valt het Russisch leger kerken aan waar gelovigen bidden. Honderden gelovigen raken ernstig gewond, daarnaast worden velen gearresteerd en worden er vernielingen aangericht aan het gebedshuis.

Het Witte Huis zal overuren draaien, de sancties zullen verhoogd worden, gelovigen gaan op hun knieën naar Fatima in Portugal en de wapenhandel schiet door het plafond.

Vlaggen zullen er verschijnen op pleinen, stadhuizen, overheidsgebouwen en voor elk raam in Nederland hangt men een zelfgemaakte vlag op, omdat de vlaggen niet meer aan te slepen zijn. Zelfs kleuters kleuren de vlaggen die ouders van naam en datum voorzien en voor het raam hangen. Wat een solidariteit.

Jongeren lopen door de straten uit solidariteit met slachtoffers van geweld. Ze willen niet dat hun leeftijdsgenoten in hun hoofd of rug geschoten worden, kunnen zich heel goed voorstellen dat jongeren zich verzetten met katapulten en stenen. Stel je voor dat je dorp dagelijks wordt bestormd door een leger dat stinkend water spuit, rubberkogels afschiet, kogels weliswaar omringd door rubber maar net zo dodelijk als andere kogels. Of een dumdum kogel die in je buik ontploft en geen enkele behandeling meer mogelijk maakt.

Het zal je vriendje, zoon of broer maar zijn die dood ligt te gaan. Het zal je dochter, vrouw of nicht maar zijn die langs de kant van de weg dood ligt te bloeden terwijl de ambulance tegen gehouden wordt.

Het ambulance personeel in heel Europa zou een teken van solidariteit op hun ambulance plakken: iedereen heeft recht op zorg.

De moord op een vrouw die aan een oog blind en met het andere oog zeer slecht ziend was, zou internationaal veel ophef veroorzaken. Vooral omdat zij weduwe was en moeder van 6 kinderen. Journalisten van over de gehele wereld zouden verslag doen en elk detail over de moord vertellen. Afschuw zou de straten van Europa vullen.

Stel je voor dat er een Russisch bedrijf zou zijn dat politici in Europa en mensenrechtenactivisten in eigen land en ver daarbuiten afluistert. Europa zou op zijn achterste benen staan.

Stel je voor dat een Russisch legerorkest hier zou komen spelen voor de fans van Rusland. Toegangswegen tot de concerthal zouden worden afgezet, het zou bedreigingen aan de directie van de hal regenen en verfbommen zouden de muren van de hal rood kleuren.

Stel je voor: een journalist wordt in haar hoofd geschoten en een ander in zijn rug, beiden zeer duidelijk zichtbaar als vertegenwoordigers van de pers. Dood, hartstikke dood, die vrouw. Alleen omdat zij verslag deed van mensenrechtenschendingen. Was zij geen Palestijnse maar afkomstig uit Oekraïne, dan zou Wopke Hoekstra schande spreken, dan zou de Nederlandse vakbond van journalisten een staking uitroepen.

Stel je voor: Russische dochtermaatschappijen zouden mogen meedoen aan de tender om het vervoer in bepaalde provincies te mogen verzorgen. Gemeenteraadsleden zouden zich voor de bussen gooien, op hoog niveau zouden de inkomsten van de dochtermaatschappijen bevroren worden. Burgers zouden zich vastketenen aan de hekken van de busstations, zouden proberen te voorkomen dat de bussen het terrein verlaten.

Stel je voor: een Russische busmaatschappij zou een publieksvriendelijke actie organiseren op moederdag. Moeders zouden die bus blokkeren, en wij zouden die busmaatschappij op de boycotlijst zetten!

Stel je voor: een Russische lobbygroep zou op de Leidse universiteit gastlessen mogen geven en studiepunten toekennen. Zou de directie van Universiteit Leiden dit goedkeuren?

Maar helaas, het is geen Rusland, het is geen Oekraïne, het is geen Myanmar, het is geen Afrika, het is Israël. Israël de kernwapenstaat, vriend van Europa, Groot Brittannië, Canada en de VS.

En ja, er rijden bussen door Nederland van EBS, dochtermaatschappij van Egged, een bedrijf dat het busvervoer tussen de nederzettingen verzorgt, die geen Palestijnen in zijn bus wil hebben. Egged springt bij als EBS tekorten heeft. EBS is nu weer in de race voor een vergunning in Waterland.

En ja, er is een Israëlische lobbygroep die gastlessen verzorgt op Nederlandse universiteiten en studiepunten uitdeelt.

En nee, de partij die slachtoffer is van ernstige misdaden tegen de menselijkheid krijgt geen wapens, wordt niet serieus genomen ondanks alle verslagen van mensenrechtenorganisaties.

En ja, het slachtoffer wordt bestraft. Dan moet je maar geen stenen gooien, moet je maar niet in het ‘beloofde land’ wonen, moet je maar geen Palestijn zijn.

Verzet je als onderdrukt volk, verzet je met waardigheid.