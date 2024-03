De geur van dromen

Het motief is te horen (geweest? ben er lang niet meer geweest) op de beiaard van de Universiteitsbibliotheek Leuven. Geen idee of het een bestaand volkswijsje is, of ontleend aan dit nummer.

Tout était de la pâte

Entre nos doigts

On se battait déjà

Mais sans savoir pourquoi

C’est un parfum de rêve

Un goût de nostalgie

Nous étions heureux

La vie, la mort n’étaient qu’un jeu

Partager les rires

Et les larmes amères

Donnant tout pour des chimères

Les sautes d’humeur

Les crises de jalousie

N’étaient que des prétextes

Pour rester amis

C’est un parfum de rêve

Un goût de nostalgie

Nous étions heureux

La vie, la mort n’étaient qu’un jeu

C’est un parfum de rêve

Un goût de nostalgie

Nous étions heureux

La vie, la mort n’étaient qu’un jeu

C’est un parfum de rêve

Un goût de nostalgie

Nous étions heureux

La vie, la mort n’étaient qu’un jeu



Parfum de rêve, Jo Lemaire, 1983

– Uitgelichte afbeelding: Par Paul Van Welden — wikiportret.nl, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30056882