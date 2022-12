De getuigen spreken het tegen, maar de Israel-lobby geeft zich niet gewonnen

”Israelische politieman maakt zich schuldig aan executie,” schreef ik vrijdag. Datzelfde merkten een heleboel mensen op Twitter op, die het filmpje retweetten waarop te zien is dat de politieman eerst met drie man worstelt (van wie twee probeerden de derde man los te trekken van de politieman) en later met één man. En dat eindigde toen de politieman zijn pistool greep en met vier schoten het leven beëindigde van zijn ”sparring partner”.

Van verschillende kanten waren ook geluiden van voorzichtige afkeuring te horen. Bijvoorbeeld van de Speciale Coördinator voor het Vredesproces in het Midden-Oosten van de Verenigde Naties”, Tor Wennesland. Hij twitterde dat hij hevig geschrokken was van het ”doden van een Palestijn tijdens een handgemeen”. Hij vond dat er een onderzoek moest komen en hij bracht zijn condoleances over aan de ouders van de gedode jongen.

Nou, zoiets kan dus niet in Israel. De politie bracht haastig foto’s uit van een geschonden gezicht (met dat toebehoorde aan.. ja aan wie eigenlijk?) en van een aardappelmesje dat de de doodgeschoten jongen, Ammar Mufleh (hij heette blijkbaar niet Hamdi zoals ik eerder optekende) bij zich zou hebben gehad. En de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Emmanuel Nahshon, riep Wennesland op het matje om zijn ongenoegen te tonen over deze mistekening van de waarheid. Nahshon zei dat ”het een terroristische aanslag was geweest waarbij een politieman was gestoken met een mes en waarbij het leven van een andere politieman was bedreigd, zodat hij als gevolg daarvan de aanvaller had doodgeschoten”.

De krant Haaretz was de enige die de moeite nam om getuigen te interviewen. Daoud Dameidi, die dichtbij waar het gebeurde woont, vertelde dat er een botsing was van twee auto’s waarna en ruzie ontstond tussen één van de politiemensen die aanwezig was en Mufleh. De twee begonnen te vechten en Mufleh rende in de richting van een auto. De man daarin stapte uit, hij dacht waarschijnlijk dat het een aanslag was of zoiets, en schoot op Mufleh. Mufleh moest zijn geraakt en de politieman probeerde Mufleh vervolgens te stoppen, maar hij verzette zich. Twee mensen probeerden Mufleh los te trekken, maar dat mislukte. De politieman verloor zijn geweer en pakte zijn pistool. Hij schoot vervolgens vier keer. ”Hij kon hem hebben gestopt met één kogel in zijn been, waarom moest hij hem op deze manier doorboren? Het was een executie,” äldus Dameidi die zei dat hij geen mes of iets scherps had gezien en dat het in niets leek alsof iemand een aanval uitvoerde.

En Daoud Odeh, eigenaar van een winkel, die de laatste moment van Mufleh zag, vertelde ook dat er een aanrijding was en dat vervolgens een politieman achter Mufleh aanzat. Hij had ook niets scherps of een mes gezien.

Het lijkt erop dat de Israel-gelovigen niet kunnen hebben dat een video de bijna dagelijkse praktijken van Israelische militairen en politiemensen blootlegt, zodat haastig aardappelmesjes te voorschijn worden getoverd en gezichten worden getoond met een kras erop. Het lijkt erop dat er niet veel aan te doen is. Israel is het onschuldige lam, dat wordt aangevallen, de Palestijnen zijn allemaal moordenaars, daar valt niet tegenop te lullen.

– Uitgelichte afbeelding: Door T Houdijk op de Nederlandstalige Wikipedia – Originally from nl.wikipedia; description page is/was here., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1747502