De dansende vonk

Ooit was het Frans Meester van het Eurovisie Songfestival – toen het toch vooral om liedjes en muziek draaide, ook al woog de taalpolitiek zwaar. Als het even meezat hadden Franstalige liederen – ja, die had je toen, anglais charbonnier was niet de norm – Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland en Monaco mee. Dat waren tijden.

Misschien heeft Frankrijk de strijd met dit jaarlijkse non-gebeuren allang opgegeven. Toen het beeldschone Le dernier qui a parlé van Amina in 1991 niet gewonnen mocht hebben in plaats van een meteen vergeten Zweedse inzending in televisie-Engels moet het geknapt zijn. In 1996 heeft Frankrijk al eens een Bretonse inzending gedaan, dit jaar is het zelfs geredeneerd vanuit de dansvloer interessant. Al denk je dat je af en toe iets verstaat maar je kunt het niet thuisbrengen. Tenzij je Bretons beheerst.

Veel succes Alvan & Ahez, al maakt het ook niet uit verder.

Lalelala Lalaleno

Tan De’i !

E teñvalijenn ar c’hoadeier e tiwan an noz

Ar stered a deu war-wel en hiboud direpoz

Ur skeud benel a droidell ouzh skleurenn ur flamboz

Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant

Ha da dreiñ ‘n’añ en ur c’han da gan’ a-unvan

Dañsal a ra gant an diaoul ha para ?

Dañsal a ran gant an diaoul ha para ?

Entan ha taras, entan jabadao ha taras

Trid’ a ra ar c’hoad ouzh stok’ ar fulenn a-bilpaz

He hud dudius a bign betek penn ar qwez bras

Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant

Ha da dreiñ ‘n’añ en ur c’han da gan’ a-unvan

Dispont ‘kreiz an digoadell e tans ar fulenn

Trein ha distreiñ en-dro de’i eneoù dichedenn (bis)

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Dañsal a ran gant an diaoul ha para ?

Ga’ ’n diaoul e tañsan

Dañsal a ra gant an diaoul ha para ?

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Dispont ‘kreiz an digoadenn e tañs ar fulenn

