De Cornelis Prulcollectie 22: Uit en naar La Courtine

Ergens breekt hier het verhelderend licht door over het leven in de laatkapitalistische consumptiemaatschappij:

Moe moet voor haar wasmachine

weeklijks de termijn verdienen

daarom moet het arme mens voortaan

bij anderen aan de tobbe staan

Willekeurige Greep nr.22 levert Johnny en Rijk! op. Ik heb in een eerdere serie een andere lp van het duo, of de twee enkelingen getrokken. Ik kijk kritischer naar deze lp dan naar al die andere tot nu toe, en dat is niet omdat het Nederlandstalig is. Ik vind het lang niet allemaal leuk.

Deze van Rijk de Gooyer wel.



Brief uit La Courtine en antwoord

1963

La Courtine was de plaats in Frankrijk waar het Nederlandse leger toen een tijd aan Oefeningen deed. Het was nog niet eerder voorgekomen dat het Nederlandse leger in het buitenland oefende, dus het was geruchtmakend.

