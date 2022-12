Greep nr.14 levert Esther Phillips met de lp Confessin’ the blues op. Heel veel gegevens over de muzikanten, maar niets over het jaar van opname. Het moet uiterlijk 1971 zijn geweest, de b-kant is geproduceerd door King Curtis en die is in dat jaar vermoord.

Ik kies het titelnummer.

De lp is uitgebracht in 1976.

– Uitgelichte afbeelding: Wikipedia