De Cornelis Prulcollectie 10: Jolie blonde

Willekeurige Greep nr.10 in de Cornelis Prulcollectie levert Something like country van de Zweedse instrumentale groep de Spotnicks op. Wonderlijke collectie. Ze horen vermaard te zijn om hun versie van Orange blossom special, maar die was van ruim voor deze lp. Ik kies hun versie van Cajunklassieker Jolie Blonde, het filmpje bestaat uit foto’s van Angelina Jolie die nou juist helemaal niet blond is…



1972

– Uitgelichte afbeelding: By Klebom – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10681081