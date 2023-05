De consumptiemaatschappij

Als je bijna alleen naar de BBC kijkt blijft je in ieder geval het bombardement aan televisiereclame bespaard. Maar soms zijn er sportwedstrijden die op Eurosport bekeken dienen te worden en dan valt er niet aan te ontkomen komen lai la la la lai…

Jules de Corte wist er in 1971 al raad mee.

Hallo koning Onbenul

Jij hoogste man van staat

He, he koning Flauwekul

Ik ben toch zo benieuwd

Hoe het vandaag weer met jou gaat

Refrein:

Lai la la la lai

Ik zie jou bijna elke dag waar ik mij keer of wend

Bij voorspoed of bij tegenslag, ik weet dat jij er bent

In de huizen van de mensen

Langs de weg en op de straat

Uitgestald aan alle kanten

Helemaal ten voeten uit

Zodat ik wel moet herhalen

Halen

Hallo koning Onbenul

Het is toch al te mal

He, he koning Flauwekul

Ik kan mijn kont niet keren

Of ik zie jou overal

Refrein

Jij brokstuk personality, success by night and day

Te horen op de radio, te zien op de TV

Zondags in de weekendkerken

Zing jij de gemeente voor

Religieuze wiegeliedjes

“In de hemel is geen bier”

Maar wie weet wel wat te roken

Roken

Hallo, koning Onbenul

Zeg op hoe jij dat doet

He, he koning Flauwekul

Om ons te laten blazen

In jouw plastic bus met roet

Refrein

Geen voetbal gaat jou hoog genoeg

Geen dwaasheid jou te ver

Jij vult de lege hoofden met

De onzin van de STER

Geestverruiming kun je kopen

Liefde is voor elke beurs

Mozart is voor de konijnen

Bach noteert zijn pop-passion

Binnen twee minuten stilte

Stilte

Hallo, koning Onbenul

Jij decadente held

He, he koning Flauwekul

De pens is voor het vreten

En de zak is voor het geld

Refrein



Koning Onbenul

– Uitgelichte afbeelding: Door Jack de Nijs voor Anefo – Nationaal Archief, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33214410