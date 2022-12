De Chinese Big Brothermethode, nu in Zaandam, Overvecht en overal: angst

Fraude. Uitkeringen. Opsporing. Ik ken de Brandarisflat in Zaandam van binnen. Mijn zus, toen een keurig en net getrouwd Goois type, woonde daar eind jaren ’60. Ongelofelijke nare hoogbouw van 12 ofzo etages in de polder, met uitzicht op de snelweg.

De Landelijke Stuurgroep Interventieteams oftewel LSI – nieuw – houdt daar nu stevige controles. CONTROLE… HUISBEZOEK! Ja! OBSERVATIES! Joepie! Uitkering – stopgezet! Bingo!

Nu gaat Renske Leijten Kamervragen over deze gemeentelijke controles stellen, Pieter Omtzigt ook. Want de belastingdienst is met dit soort ellende net gestopt, en nou dit gedonder weer…

Maar wacht eens: hadden we vandeweek niet even die oude controle-geschiedenis met Rutte uit 2003, waarbij hij in 2007 wegens racisme werd veroordeeld? Jazeker hadden wij die! Rutte zette onwettig aan tot controle op Somaliërs.

En nu is de Brandaris afgetakeld – er staan altijd volle afvalcontainers, veel vuil ernaast. Dus er zal wel gerommeld worden – niet dan? Ja toch! Statushouders, niet dan, ja toch? Verslaafden toch? Minima toch? Want sociale woningbouw toch? Ja! Controle dus! En dan Overvecht: idem dito. En noem ’t zelf maar op… honderden wijken.

In een geval dat HUMAN/VPRO’s Argos, afgelopen zaterdagmiddag opvoert: na de controle maanden ellende voor een bezochte alleenstaande moeder in de Brandaris. Uitkering gestopt – onterecht. Risico op huisuitzetting, risico op weghalen van de kinderen. De toeslagenellende van voren af aan. Ga luisteren naar ‘Achter de voordeur met de fraudevoorspellingen van de overheid’.

Het Platform Burgerrechten (PB) spande samen met de FNV drie jaar terug een zaak aan tegen voorganger SyRi: een soort sleepnetcontrole door een wijk – en wie zijn dan de risicogevallen? Welke normpjes gebruikt de overheid dan opeens? Tsjaaa…. voor u een vraag, voor ons een weet…

Maar de rechtbank veroordeelde die controlemethodiek – en het wetsartikel waar het op terugviel, bleek strijdig met Europees recht. Dat artikel werd buiten werking gesteld: Art 65 Wet Suwi.

Het Parool 5 februari 2020: “De overheid stopt met het gebruik van het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Het computersysteem, waarmee de overheid allerlei gegevens van burgers aan elkaar koppelt om fraude te ontdekken, bleek een te grote inbreuk op de privacy. Dat concludeerde de rechter woensdag.”

Tweakers net: “Rechtbank verbiedt inzet SyRI vanwege buitenproportionele inbreuk op privéleven”.