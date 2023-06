De binnenstad is om in te lopen of te fietsen

Dat is althans de mening van het huidige dagelijks bestuur van de gemeente Amsterdam. De binnenstad wordt “autoluw” en het openbaar vervoer wordt nog verder uitgekleed. Een mini-reportage:

Hier ziet u hoe het is om in de grote stad je te moeten verplaatsen met een lichamelijke beperking, rolstoel, of visuele beperking.

Wij hebben het uitgeprobeerd en schrokken van de hindernissen die men moet nemen.

Maak de stad voor iedereen begaanbaar!

Host/redactie: Anaïs Cortez- Reina

Host/ techniek: NineG Music

– Uitgelichte afbeelding still uit de video