D66, VVD en VVD vormen minderheidskabinet

Ze zijn eruit: D66, CDA en VVD vormen een minderheidskabinet. D66 wil niet met JA21, de VVD wil niet met GL (de PvdA bestaat niet meer), en niemand wil met Wilders. Dan ben je natuurlijk redelijk uitgeluld. Uitgebreidere beschouwing bij RTL. Of dit kabinet het langer dan 6 maanden uithoudt, is natuurlijk maar zeer de vraag. Aan de andere kant: Rob Jetten is heel wat beter dan Geert Wilders, die ook heel gemakkelijk onze nieuwe premier had kunnen zijn. Gelukkig heeft Wilders zijn glazen ingegooid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Ok Nee Privacy policy