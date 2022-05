Cover van de dag: The End

Nico’s interpretatie van The End, nog aanmerkelijk dreigender dan het toch al behoorlijk onheilspellende origineel. Een “echoing maze of torchlit corridors and spectral children”, om Dave Thompson te citeren. Productie van John Cale, die ook de piano bespeelt. Synthesizer is van Brian Eno, Phil Manzanera op gitaar. Het al even mooie als huiveringwekkende arrangement is niet van John Cale, zoals de meeste mensen schijnen te denken, maar van Nico zélf.

Uitgelichte afbeelding: het graf van Nico in Berlijn – By Mutter Erde – Own work, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4468012