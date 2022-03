Corona-adviezen aan kwetsbaren zijn dooddoeners

Terug naar normaal. We willen niets liever. Het normaal van vóór de corona, de varianten, de lockdowns, de avondklok. Gewoon weer zonder mondkapje eindeloos winkelen, zonder afstand en organisatorisch gedoe naar film, theater, restaurants. Elkaar zorgeloos in de armen vallen, samen lachen en huilen, samen dansen en feesten. Knuffelen.

Het zijn heel menselijke behoeftes. We zijn als mensen echte groepsdieren, we zijn met elkaar verbonden, we hebben elkaar nodig. Wie geïsoleerd raakt of verstoten, wordt depressief. Geen betere troost dan een arm om je schouder, geen betere steun dan iemand die je hand vasthoudt. Nabijheid is een levensbehoefte.

– Mieke van Stigt op Sociale Vraagstukken (lees daar verder)