Concert nazimetal band in Rotterdam geschrapt

Het concert van trash metal band Deströyer 666 in Baroeg in Rotterdam is geschrapt. Aanleiding is de berichtgeving over extreemrechtse-, homovijandige- en vrouwonvriendelijke songteksten van de band.

Schrijver dezes had voor vandaag nog nooit van Deströyer 666 gehoord, maar ik geloof niet dat ik daar veel aan gemist heb. Zanger K. K. Warslut (yep) maakt geen geheim van zijn nazi-opvattingen en zo te zien is het met de andere leden van de band niet veel beter gesteld. Er zijn meer extreme metalbands die flirten met extreemrechts, maar dat is waarschijnlijk te verwachten binnen een genre dat zich richt tot nihilistische pubers. Dit clubje maakt het echter wel héél bont. Good riddance en tot nooit weer ziens.

Bron: Rijnmond

Uitgelichte afbeelding: By Christian Misje – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5613387