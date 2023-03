Chanson du jour: Voir Un Ami Pleurer

Brel schreef Voir un ami pleurer (een vriend zien huilen) toen hij wist dat hij niet lang meer te leven had. In 1974 werd bij Brel – zijn hele leven een zware roker – longkanker geconstateerd. Hij werd weliswaar een paar keer medisch behandeld, maar het was al vrij snel duidelijk dat die behandelingen niet het gewenste resultaat hadden. In 1977 vertelden zijn artsen Brel dat hij uitbehandeld was. Zijn gezondheidstoestand verslechterde daarna snel en de op Hiva Oa wonende Brel was gedwongen de laatste maanden van zijn leven in Frankrijk door te brengen. Op 9 oktober 1978 overleed hij aan een longembolie in het Avicennaziekenhuis in Bobigny nabij Parijs.

Bien sûr, il y a les guerres d’Irlande

Et les peuplades sans musique

Bien sûr, tout ce manque de tendre

Et il n’y a plus d’Amérique

Bien sûr, l’argent n’a pas d’odeur

Mais pas d’odeur vous monte au nez

Bien sûr, on marche sur les fleurs

Mais, mais voir un ami pleurer

Bien sûr, il y a nos défaites

Et puis la mort qui est tout au bout

Le corps incline déjà la tête

Étonné d’être encore debout

Bien sûr, les femmes infidèles

Et les oiseaux assassinés

Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes

Mais, mais voir un ami pleurer

Bien sûr, ces villes épuisées

Par ces enfants de cinquante ans

Notre impuissance à les aider

Et nos amours qui ont mal aux dents

Bien sûr, le temps qui va trop vite

Ces métro remplis de noyés

La vérité qui nous évite

Mais, mais voir un ami pleurer

Bien sûr, nos miroirs sont intègres

Ni le courage d’être juif

Ni l’élégance d’être nègre

On se croit mèche, on n’est que suif

Et tous ces hommes qui sont nos frères

Tellement qu’on n’est plus étonné

Que par amour, ils nous lacèrent

Mais, mais voir un ami pleurer

Nederlandse vertaling:

Ik weet heus wel

dat ze in Ierland elkaar de tent uitvechten

en dat er hele volkstammen zijn zonder muziek

Ik weet heus wel

dat dat allemaal niet zo fijngevoelig is

en dat Amerika niet eens meer bestaat

Ik weet heus wel

dat geld niet stinkt

maar dat de lucht in je neus blijft hangen

Ik weet heus wel

dat bloemen vertrapt worden

Maar ach,ach een vriend zien huilen……

Ik weet heus wel

dat we onze nederlagen lijden

En dat daarna de dood alles afkapt

Ons lichaam buigt het hoofd al naar voren

uit verwondering dat we nog rechtop staan

Ik weet heus wel

dat vrouwen zijn niet te vertrouwen zijn

en vogels uit de lucht geschoten worden

Ik weet heus wel

dat onze harten hun vleugels kwijt raken

Maar ach, ach een vriend zien huilen….

Ik weet heus wel

dat steden de vernieling in worden geholpen

door kleuters van vijftig

We staan er machteloos tegenover

En aan de kiespijn van onze geliefden kunnen we ook niets doen.

Ik weet heus wel

dat de tijd veel te snel gaat

De metro’s gevuld met drenkelingen

De waarheid die ons uit de weg gaat

Maar ach,ach een vriend zien huilen….

Ik weet heus wel

dat onze spiegels er niet om liegen

we missen de moed joods te wezen

en de elegantie om zwart te zijn

Grauw smeer dat zich zelf voor een lichtend lont houdt

En dan al die mensen die onze broeders zijn

zoveel, dat je er niet moet van staan te kijken

dat ze ons uit liefde aan stukken scheuren

Maar ach, ach een vriend zien huilen……

Nederlandse vertaling overgenomen van Chanson Klassiekers

Uitgelichte afbeelding: graf van Brel op Hiva Oa -Door Remi Jouan – Photo taken by Remi Jouan, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7244856