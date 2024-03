Caroline van der Plas probeert migranten de schuld voor toenemend antisemitisme in de schoenen te schuiven

Caroline van der Plas probeert bij OP1 migranten de schuld voor het toenemende antisemitisme (een reëel probleem) in de schoenen te schuiven: “De meeste Syriërs, Eritreeërs en Jemenieten hebben diep in hun ziel een Jodenhaat.”

Caroline van der Plas (@Lientje1967) wil dat de holocaust onderdeel wordt van de inburgeringscursus in Nederland. “Ik denk dat het heel goed is om dat ook in Nederland te doen.” #Op1 #WNL pic.twitter.com/N6ng80cZ83 — Op1 (@op1npo) March 28, 2024

Het is al net zo schandalig als stompzinnig. We hebben het al eerder gezegd: Eite Homan, Constant Kusters en Dries van Langenhoven zijn hagelwit, net als de FVD-jongeren. De domlinkse Hamasapologeten die Joden lastig vallen, de opening van een Holocaustmuseum verzieken en genocidale leuzen schreeuwen zijn in overgrote meerderheid ook al net zo wit als ik. Antisemitisme hebben we echt niet hoeven importeren.

BTW: onderwijs over de Holocaust is nu al onderdeel van het inburgeringstraject. Lientje weet niet eens waar ze het over heeft. Naast kwaadaardig ook nog eens dom.

