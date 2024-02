Can-zanger Damo Suzuki overleden

Damo Suzuki, de voormalige zanger van Can, is op 74-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker. Suzuki leed al ruim 40(!) jaar aan de ziekte, die steeds weer terugkeerde.

De in 1950 geboren Suzuki vertrok eind jaren ’60 naar Duitsland, waar hij de kost verdiende met straatoptredens. Holger Czukay en Jaki Liebezeit van Can zagen hem in 1970 spelen in München en vroegen hem toe te treden tot hun band. Tijd om te repeteren was er niet, want Can had nog diezelfde avond een optreden en zat zonder zanger. Suzuki lag daar niet wakker van: “ik heb vanavond toch niks beters te doen”.

De onverstoorbare Suzuki improviseerde die avond ter plaatse en zonder een spier te vertrekken zijn teksten, een praktijk die hij tijdens zijn hele carrière vol zou houden, soms in een zelf verzonnen taal. De andere bandleden stoorde dat niet in het minst. Suzuki’s stem was een instrument, net als de gitaar en de drums. De inhoud van zijn teksten was secundair.

Tago Mago, het eerste album met Suzuki, verscheen in 1971. De mix van rock, funk, Miles Davis, Stockhausen en psychedelica was destijds ongehoord en leverde de band meteen een cultstatus op. Jaki Liebezeit zou later verklaren dat het experimentele karakter min of meer toeval was: “we wilden natuurlijk massa’s platen verkopen…maar we hadden geen commerciële doelstellingen en waren niemand iets verplicht…we voelden ons destijds volledig vrij”.

De opvolgers Ege Bamyasi en Future Days zijn al evenzeer de moeite van het beluisteren waard. Helaas hield Suzuki het na Future Days voor gezien, naar eigen zeggen omdat Can hem “niets meer te bieden” had. Hij werd Jehovah’s Getuige en trouwde met zijn Duitse vriendin. Pas tien jaar later zou hij weer een podium beklimmen.

Met Can ging het na Suzuki’s vertrek muzikaal bergafwaarts. Het latere werk van de band kan niet in de schaduw staan van de “Suzuki-trilogie”, al heeft Czukay wel een aantal interessante soloprojecten op zijn naam staan.

Uitgelichte afbeelding: By Nick Soveiko – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32458226