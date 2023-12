Burgeroorlog en schending van de mensenrechten in Soedan

In Soedan heeft de paramilitaire organisatie RSF (Rapid Support Forces) legerposities bij de stad Wad Madani aangevallen.

De RSF strijdt inmiddels al acht maanden tegen het Soedanese leger. Bij die burgeroorlog zijn zeker zeven miljoen mensen ontheemd geraakt. Naar schatting 1,5 miljoen mensen zijn het land ontvlucht. Wad Madani heeft de afgelopen maanden enkele honderdduizenden vluchtelingen opgenomen. Mocht de stad vallen, dan is het leed niet te overzien.

De RSF zegt het leger uit Wad Madani te willen verjagen, maar daarbij burgers te zullen ontzien. De meeste Soedanezen zullen bij dergelijke plechtige toezeggingen ongetwijfeld de wenkbrauwen fronsen, en terecht. Juist vandaag heeft Reuters een verslag gepubliceerd waarin de RSF wordt beschuldigd van massamoord op burgers, groepsverkrachtingen en kindermoord.

Meer dan 40 vrouwen uit de Masalit-stam hebben tegenover het persbureau gedetailleerd beschreven hoe hun kinderen, voornamelijk jongens, zijn doodgeschoten, -geslagen of -gestoken door strijders van de door Arabieren gedomineerde paramilitaire RSF.

De leden van de Masalit-stam waren het afgelopen jaar het doelwit van een genocidale campagne van de RSF:

Zesendertig van de moeders vertelden Reuters dat hun kinderen van dichtbij waren neergeschoten, 33 van hen jongens en acht meisjes. Zes van de moeders zeiden dat ze toekeken hoe hun kinderen, sommigen nog maar zes maanden oud, werden doodgeslagen door strijders van de RSF en Arabische milities. Vijf van de zes kinderen die op deze manier werden gedood waren jongens. De moordenaars gebruikten ook messen: tien mensen die ontsnapten naar Tsjaad vertelden Reuters dat ze zagen hoe hun keel werd doorgesneden. Het waren allemaal jongens. De meeste van deze kinderen werden gedood toen ze met hun moeders uit El Geneina vluchtten. Onderweg naar Tsjaad beschreven vijf overlevenden dat militieleden vrouwen met baby’s aanhielden, het geslacht van het kind controleerden en het doodden als het een jongen bleek te zijn.

Een maand geleden onthulde Reuters al dat de RSF honderden jonge mannen van de Masalit-stam in El Geneina van de straat plukte en executeerde.

Tegenover de moeders maakten de leden van de RSF ook duidelijk waarom specifiek jongens vermoord werden:“Ik hoorde ze zeggen dat de jongens op zullen groeien en dat ze ons zullen doden,” verklaarde één van de vrouwen tegenover Reuters. “Dus moeten we ze nu vernietigen.”

Uitgelichte afbeelding: Commander of the Rapid Support Forces, Mohamed Hamdan Dagalo. – By Government.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130802955