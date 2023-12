Britse minister zegt dat gehandicapten thuis moeten werken om ‘hun plicht’ te doen

Werkloze Britten met een fysieke handicap of zware psychische problemen worden in de nabije toekomst verplicht werk te aanvaarden dat ze vanuit hun eigen huis kunnen verrichten. Volgens de regering is dat niet minder dan hun ‘plicht’. Zo niet, volgt er een korting op hun toch al magere uitkeringen.

Honderdduizenden mensen krijgen te horen dat ze op zoek moeten gaan naar werk dat ze vanuit huis kunnen doen, anders worden hun uitkeringen met 4.680 pond per jaar gekort, volgens plannen waarover de Times het eerst berichtte.

De maatregel is onderdeel van een pakket dat komende woensdag wordt gepresenteerd door premier Rishi Sunak (miljonair, btw). Volgens Sunak is het huidige systeem van sociale zekerheid onbetaalbaar en moet er dús hard ingegrepen worden. Lees: er moet bezuinigd worden en de kwetsbaarsten in de samenleving zijn de dupe.

Bron: de Guardian

