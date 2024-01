Breng het leven terug in het boerenlandschap

Land van Ons startte vanuit het idee dat burgers zélf kunnen zorgen voor verandering. Wij wachten niet totdat anderen biodiversiteit in onze landbouwgrond herstellen, we nemen het heft in eigen hand!

In deze video vertellen we je niet alleen hoe we dat doen, maar ook waarom de soortenrijkdom op onze landbouwgrond onmisbaar is.

– Land van Ons is een burgercoöperatie voor alle Nederlanders. Samen kopen we landbouwgrond in heel Nederland

– Het doel is het herstellen en terug brengen van het leven in het boerenlandschap.

– Onze boeren stoppen met chemische gewasbescherming, mestinjecties, kunstmest en monoculturen.

– We maken met de boeren duurzame keuzes over gewassen, beplanting en beheer van de akkers.

– De ambitie is om een ecologisch netwerk van 300.000 hectare boerenland te creëren, vol leven en bloei.

– Uitgelichte afbeelding: still uit de video