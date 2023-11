Brandbom gegooid naar Joods gemeenschapscentrum in Montreal

Bij een Joods gemeenschapscentrum in Montreal is een brandbom naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond.

Eerder op de dag vond in het gebouw een bijeenkomst plaats waarbij zo’n 60 leden van de lokale Joodse gemeenschap spraken over beveiligingsmaatregelen.

Het is niet de eerste keer dat Joodse gebouwen in Montreal het doelwit zijn van Hamasapologeten. Eerder werd er al een brandbom gegooid naar een synagoge en schoten onbekenden kogels af op twee Joodse scholen.

Tussen 7 oktober en 21 november zijn in Montreal 107 antisemitische incidenten gemeld. Ook islamofoben lieten zich overigens niet onbetuigd. De moslimgemeenschap was in dezelfde periode 35 keer het doelwit van hate crimes.

Bron: CBC

Uitgelichte afbeelding: Dead bodies in Be’eri – By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138950800