Bouwvergunning voor distributiecentrum, ondanks grote steun voor Voedselpark

De tussenstand voor de crowdfunding van Voedselpark Amsterdam staat op bijna 4 ton. Daarnaast is burgercoöperatie Land van Ons ingestapt en hebben zij toegezegd miljoenen te investeren. Meer dan 5000 mensen hebben zich achter het plan geschaard. Intussen gaan bouwwerkzaamheden voor het bedrijventerrein door en is een bouwvergunning afgegeven aan een distributiecentrum van 55 duizend vierkante meter.

Eind april heeft de gemeente Amsterdam een bouwvergunning verleend aan een investeerder die een bedrijventerrein wil bouwen van 5,5 hectare in de 43 hectare tellende Lutkemeerpolder.

Bouwen voor leegstand

In 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat in de Lutkemeer geen gronden mogen worden verhard of bouwrijp worden gemaakt, voordat nieuwe gebruikers bekend zijn. College van B&W heeft na een motie besloten dat er gefaseerd ontwikkeld moet worden en pas na het sluiten van overeenkomsten. De wethouder zei indertijd: ‘Het is mijn nachtmerrie dat er wordt gebouwd voor leegstand’.

De initiatiefnemers van Voedselpark vrezen dat deze nachtmerrie nu uitkomt. ‘Het gaat precies zoals wij hebben voorspeld: niet een gebruiker die gaat bouwen, maar een investeerder die ontwikkelt met oog op winst. En dus op zoek moet naar een huurder of koper. Naast vernietiging van de polder is dat ook nog eens bouwen voor leegstand’, zegt Alies Fernhout (Behoud Lutkemeer).

Onlogische locatie

Het verontrust de initiatiefnemers van Voedselpark Amsterdam dat de gemeente zich niet aan haar eigen afspraken houdt. Fernhout: ‘Maar het is veel zorgelijker dat politici niet willen inzien dat distributiecentra op deze plek een compleet verkeerde keus is. Allereerst omdat we vruchtbare grond moeten koesteren en klimaatverandering ons dwingt economische groei niet voorop te stellen.’

Daarnaast stellen deskundigen dat de Lutkemeerpolder als locatie voor distributie niet logisch is: het vergt enorme extra investeringen aan de infrastructuur. Er ligt geen verkeersrapport, terwijl de bereikbaarheid slecht is. Ook heeft de stad een groot probleem is met bedrijfsmatige elektra-aansluitingen. Er is zelfs een stop op nieuwe aanvragen tot minstens 2027.’

Duurzaam alternatief

Voedselpark Amsterdam heeft een duurzaam initiatief: het wil de 43 hectare vruchtbare landbouwgrond transformeren tot een park om de stad van gezond, betaalbaar voedsel te voorzien. In februari begon de crowdfunding met als doel om 1 miljoen euro op te halen. In deze nieuwe korte animatie wordt uitgelegd hoe Amsterdam dankzij de Lutkemeerpolder een groene koploper kan worden.