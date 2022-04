Bosbeschermers Sterrebos vrijgesproken, gaan door met actievoeren

Vandaag stonden 44 bosbeschermers voor de rechter omdat zij probeerden een uniek stuk bos in Nederland, het Sterrebos, te redden van de kap. Gelukkig besloot de rechter geen straffen op te leggen. Activisten van Red Het Sterrebos laten zich niet tegenhouden en staan klaar om andere natuur, zoals Amelisweerd, met hun lichamen te beschermen. Vandaag lanceert de actiegroep een nieuwe website: bedreigdenatuur.nl waarmee in kaart wordt gebracht waar precies natuur wordt bedreigd.

Naar aanleiding van de bezetting van het Sterrebos kreeg actiegroep Red Het Sterrebos ontzettend veel informatie over bedreigde bossen, bomen en andere natuur en verzoeken om te helpen beschermen. Net zoals in het geval van het Sterrebos gaat het vaak over grote bedrijven die hun zin met veel kapitaal door proberen te drukken. Om elke meter natuur te kunnen verdedigen wordt door middel van de website inzichtelijk gemaakt waar de strijd in Nederland voor leefbare natuur en toekomstige generaties plaatsvindt.

Red Het Sterrebos gaat door met actievoeren, en werkt hiervoor samen met groepen zoals Amelisweerd niet Geasfalteerd. Hoewel er nog procedures zoals het onderzoek naar de legitimiteit van de kap van het Sterrebos plaatsvinden, kijkt de groep al naar het volgende front om in actie te komen. Ook is de actiegroep weer druk bezig nieuwe bosbeschermers te trainen in klimtechnieken. Wanneer petities en demonstraties niet werken is het kennelijk nodig om bomen in te klimmen. Op deze manier wil Red Het Sterrebos andere campagnes actief gaan ondersteunen.