Bondgenoten Trump roepen op tot Heilige Oorlog tegen Taylor Swift

Volgens Rolling Stone staat zangeres Taylor Swift inmiddels op de tweede plek in Trump’s haatlijst, na Joe Biden. Swift – een gekende ‘liberal’ – steunde Biden in 2020. Iedereen verwacht dat ze ook dit jaar een steunverklaring voor de Democratische presidentskandidaat uit zal spreken.

Swift heeft een relatie met een speler van de Kansas City Chiefs, één van de top teams uit de National Football League. De Chiefs hebben zich weten te plaatsen voor de Super Bowl (de finale van het NFL-seizoen), wat natuurlijk geen toeval kan zijn. Volgens de MAGA-aanhang is de competitie gemanipuleerd, zodat Swift tijdens de Super Bowl een steunverklaring voor Biden uit kan spreken.

I wonder who’s going to win the Super Bowl next month. And I wonder if there’s a major presidential endorsement coming from an artificially culturally propped-up couple this fall. Just some wild speculation over here, let’s see how it ages over the next 8 months. — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) January 29, 2024



Swift’s populariteit is Trump een doorn in het oog, en naar verluid niet alleen om politieke redenen. Privé heeft Trump zich erover beklaagd dat Swift door Time tot Persoon van het Jaar werd gekozen. Belachelijk, want volgens de voormalige president is er maar één persoon die daarvoor in aanmerking komt. Drie keer raden wie.

Helemaal hilarisch werd het afgelopen maandag toen Trump’s advocate Alina Habba op Instagram vroeg waar het land meer behoefte aan had: Taylor Swift of Alina Habba. Hilarisch vooral omdat Habba Trump vertegenwoordigde in de lasterzaak tegen E. Jean Carroll, waarin hij werd veroordeeld tot het betalen van 83 miljoen dollar. Dat had anders kunnen aflopen als Habba niet een aantal elementaire fouten had gemaakt, o.a. door stukken veel te laat in te dienen. Verder viel ze vooral op door haar tenenkrommende, hysterische optreden in de rechtszaal en – toegegeven – haar uiterlijk. Dat laatste zal ook wel de reden zijn waarom Trump haar vroeg zijn advocaat te worden.

Uitgelichte afbeelding: By minds-eye – Taylor Swift, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3214601