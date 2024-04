Bondgenote Trump roept Republikeinse kiezers op zich te bewapenen

Kari Lake, een bondgenote van Donald Trump, heeft afgelopen zondag Republikeinse kiezers opgeroepen zich in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van november te bewapenen. Lake is niet de eerste de beste: ze is de Republikeinse Senaatskandidaat voor Arizona.

Volgens Lake worden de komende zes maanden “intens” en moeten Republikeinen voorbereid zijn op het ergste: “We gaan onze veiligheidsgordel omdoen. We gaan onze helm opzetten – of je Kari Lake-balpet. We gaan de wapenrusting van God aantrekken. En misschien doen we een Glock om, voor het geval dat.”

De menigte brulde haar goedkeuring en ze vervolgde: “Je kunt er hier één ophangen,” gebarend naar de zijkant van haar heup, “en één achter of voor. Wat jullie maar willen. Want we willen niet het slachtoffer worden van criminaliteit. Ons Tweede Amendement wordt ons niet afgenomen. En al helemaal niet ons Eerste Amendement door deze tirannen.”

Het is niet de eerste keer dat Kari Lake zinspeelt op een gewapend conflict tussen de Democraten en de aanhang van Trump. Ze is ook bepaald niet de eerste Republikein die droomt van een nieuwe Burgeroorlog, dit keer met een andere uitkomst. De Grote Leider omschreef politieke tegenstanders vorig jaar als “ongedierte dat uitgeroeid moet worden”.

Lake is een voormalige tv-presentatrice. In 2022 was ze de Republikeinse kandidate bij de gouverneursverkiezingen in Arizona. Ze verloor van de Democrate Katie Hobbs, maar weigerde in navolging van Trump haar verlies te accepteren. Lake spande een aantal processen aan tegen Hobbs, maar verloor ze allemaal.

Bron: NYT

