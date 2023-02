Boerenknokploeg FDF wil op 11 maart kabinet ten val brengen

De extreemrechtse boerenknokploeg FDF gaat op 11 maart in Den Haag demonstreren tegen zo ongeveer alles, van de verzakte huizen in Groningen tot de waterschade in Limburg. Nou ja: tegen alles…. Natuurlijk niet tegen vervuiling, stikstofdeposities in natuurgebieden en subsidies aan de fossiele industrie. Volgens FDF-opperhoofd Mark van den Oever wordt het de grootste demonstratie ooit en de definitieve afrekening met het zittende kabinet van de communisten Rutte en Kaag. Naar het schijnt zullen ook Geert Wilders en Wybren van Haga aanwezig zijn.

FDF-voorman Mark van Den Oever kondigt ‘de grootste demo aller tijden’ aan, Farmers Defence Force wil op 11 maart een soort anti-alles-demonstratie in Den Haag gaan houden. Mark:”Dit is de dag dat wij af gaan rekenen, vijftien maart rekenen wij af met het zittende kabinet.” pic.twitter.com/kjF7LeyG5W — Oma Vaxxi’s Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) February 9, 2023



Mocht je denken dat dit verdacht veel weg heeft van een oproep tot het plegen van een staatsgreep, dan heb je beslist een punt. Benieuwd of het OM opdracht geeft deze fascistische opruier van zijn bed te lichten. Educated guess: nee, dat zal het OM niet doen.

Niet geheel toevallig is 11 maart overigens ook de dag dat Extinction Rebellion opnieuw actie gaat voeren op/bij de snelweg A12 naar Den Haag. Gezellig, met dit gewelddadige hooivorkenplebs in de buurt. Wees voorzichtig.

Uitgelichte afbeelding: hooivorkenplebs bij eerdere demo in Den Haag – Door kees torn – https://www.flickr.com/photos/68359921@N08/48826002408/in/photolist-2hoCKa3-2hoA2rJ-2hoBXab-2hoA2qM-2hoBX7A-2hoA2oN-2honxtx-2ho4T3p, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82797323