Boerenknokploeg FDF gaat morgen weer herrie schoppen in Den Haag

Mark van den Oever, de leider van boerenknokploeg FDF, wil morgen weer eens oprukken naar Den Haag om daar van zijn ongenoegen blijk te geven:

Hoe iemand die niet in staat is een samenhangende zin uit zijn bek te persen ooit leider van wat-dan-ook heeft kunnen worden is mij een volstrekt raadsel, maar dat terzijde.

De trekkerterroristen zien het helemaal zitten: morgen valt het kabinet Rutte IV!

Deze boze boer (met BBB-vlag voor erf) wil morgen gaan demonstreren in Den Haag en denkt het kabinet naar huis te sturen. boer:”Donderdag 29 juni gaan we naar Den Haag. Dit wordt de laatste dag van Rutte IV, daar gaan wij voor zorgen.” . pic.twitter.com/NRqLh3PnEm — Oma Vaxxi’s Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) June 28, 2023

Triest dat zoiets stemrecht heeft, natuurlijk.

Oh: aardig weetje. Wie sponsort dit soort idiote acties, denk je? Goed geraden: de agrobusiness.

uitgelichte afbeelding: Door Steven Lek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82771224